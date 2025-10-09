Зберігайте свої номери онлайн – у Дії запускають цифрове сховище для водіїв

В Мінцифри повідомили про запуск нової послуги в «Дії», яка дозволить водіям зберігати номерні знаки після перереєстрації транспортного засобу чи заміни техпаспорта та закріплювати їх за новим авто.
«Раніше потрібно було їхати до Сервісного центру МВС, щоб залишити там номерний знак на зберігання. Скоро все відбуватиметься онлайн, а номер залишатиметься у вас удома та зберігатиметься в «цифрі»», — зазначили у відомстві.
Нові можливості для водіїв у «Дії» включатимуть:
«Щойно послуги з’являться в «Дії», повідомимо на наших ресурсах. Стежте за оновленнями», — додали в міністерстві.
