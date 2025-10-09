Практика судів
Зберігайте свої номери онлайн – у Дії запускають цифрове сховище для водіїв

13:28, 9 жовтня 2025
Онлайн-сервіс дозволить залишати номери після перереєстрації чи заміни техпаспорта.
Фото: minfin
В Мінцифри повідомили про запуск нової послуги в «Дії», яка дозволить водіям зберігати номерні знаки після перереєстрації транспортного засобу чи заміни техпаспорта та закріплювати їх за новим авто.

«Раніше потрібно було їхати до Сервісного центру МВС, щоб залишити там номерний знак на зберігання. Скоро все відбуватиметься онлайн, а номер залишатиметься у вас удома та зберігатиметься в «цифрі»», — зазначили у відомстві.

Нові можливості для водіїв у «Дії» включатимуть:

  • Перегляд збережених номерних знаків, зміну способу їх зберігання та продовження терміну зберігання.
  • Бронювання номерів і вибір потрібної комбінації зі свого «запасу» для нового автомобіля.

«Щойно послуги з’являться в «Дії», повідомимо на наших ресурсах. Стежте за оновленнями», — додали в міністерстві.

