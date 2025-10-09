Как оценивают результаты работы госслужащих – ответы НАГС на ключевые вопросы

НАГС объяснило все тонкости оценки госслужащих – письменные отчеты, собеседования и исключения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НАГС предоставило разъяснения на самые распространенные вопросы, полученные в 2025 году, относительно оценки результатов служебной деятельности государственных служащих.

Из каких этапов состоит оценка для каждого государственного служащего?

В соответствии с пунктом 9 Порядка проведения оценки результатов служебной деятельности государственных служащих, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 23 августа 2017 г. № 640, оценка включает следующие этапы:

определение задач и ключевых показателей;

определение результатов выполнения задач;

утверждение вывода (кроме случаев, когда ни одна из задач не подлежит оценке).

Эти этапы применяются ко всем государственным служащим, чьи результаты работы оцениваются. Порядок определяет сроки для каждого этапа и функции участников процедуры.

Может ли приказ об определении результатов быть утвержден после 5 октября, если штатная численность превышает 100 человек?

Да, может. Согласно пункту 13 Порядка, определение результатов выполнения задач проводится в период с октября по декабрь за период с 1 января текущего года или с даты определения задач до даты принятия приказа (распоряжения). Таким образом, приказ об определении результатов для служащих категорий «Б» и «В» может быть издан с октября по декабрь отчетного года. При определении даты приказа следует учитывать количество служащих, чьи результаты оцениваются, чтобы обеспечить качественное проведение всех этапов. Премирование отличников должно состояться в декабре текущего года.

Как оценивать результаты деятельности служащих, находящихся за штатом государственного органа?

Согласно части первой статьи 44 Закона Украины «О государственной службе» и пунктам 12 и 14 Порядка, определение задач, результатов их выполнения и утверждение вывода по оценке проводятся для всех служащих, работающих на должностях, с учетом условий законодательства. Отнесение должности категории «Б» или «В» по штату не препятствует оценке. Если непосредственный руководитель отсутствует, оценку проводит руководитель государственной службы в этом органе на общих основаниях, определенных статьей 44 Закона и Порядком.

Обязателен ли письменный отчет?

Согласно пунктам 22 и 39 Порядка, служащие категории «А» подают письменный отчет в произвольной форме о выполнении заданий не позднее двух недель после принятия приказа об определении результатов. Для категорий «Б» и «В» оценочное собеседование проводится на основе устных объяснений, а письменный отчет в произвольной форме подается по желанию служащего. Руководители не имеют полномочий обязывать служащих категорий «Б» или «В» подавать письменный отчет.

Является ли нарушением определение результатов ранее запланированных дат, если руководитель в отпуске?

Пункт 37 Порядка позволяет проводить оценочное собеседование и определение результатов раньше, если сам служащий отсутствует в связи с командировкой или отпуском и подал заявление. Однако Порядок не предусматривает такой возможности в случае отсутствия руководителя. В этом случае собеседование проводит исполняющий обязанности руководителя.

Включать ли в приказ об определении результатов служащего, находящегося на больничном по причине беременности и родов?

Нет, не включать. Пункт 14 Порядка определяет основания, по которым определение результатов не проводится, в частности пребывание в отпуске в связи с беременностью и родами, для ухода за ребенком до трехлетнего возраста или без сохранения зарплаты в соответствии с Законом Украины «Об отпусках». Такие служащие не включаются в приказ, если основание имеется на момент его принятия. Если основание возникло после принятия приказа, оценка проводится без собеседования в соответствии с пунктами 37, 38 и 40 Порядка.

Может ли служащий, прошедший обучение, не указанное в индивидуальной программе, получить оценку «отлично»?

Согласно приложению 4 к Порядку, для оценки «4» служащий должен пройти профессиональное обучение по индивидуальной программе, получив не менее 0,4 кредита ЕКТС. Обучение, не включенное в программу, не учитывается, и оценка «4» не выставляется.

Кто оценивает служащего категории «Б» (начальника отдела), временно исполняющего обязанности руководителя государственной службы?

Согласно пунктам 8 и 37 Порядка, оценка такого служащего проводится по основной должности (начальника отдела). Если он временно исполняет обязанности руководителя государственной службы, оценку осуществляет руководитель более высокого уровня, который оценивает руководителя государственной службы этого органа.

Какое количество служащих может получить оценку «отлично» в одном органе?

Закон и Порядок не устанавливают ограничений на количество отличных оценок. Однако НАДС считает, что выставление всем служащим отличных оценок может свидетельствовать о формальном подходе к оценке, в частности при определении задач и показателей.

Каков срок увольнения служащего за отрицательную оценку?

Закон не определяет четкий срок увольнения за отрицательную оценку. НАГС считает, что срок от 5 до 10 дней является достаточным для ознакомления с приказом о выводе (статья 44 Закона) и передачи дел (статья 89 Закона).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.