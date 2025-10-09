Як оцінюють результати роботи держслужбовців – відповіді НАДС на ключові питання

НАДС пояснило всі тонкощі оцінювання держслужбовців – письмові звіти, співбесіди та винятки.

НАДС надало роз’яснення на найпоширеніші запитання, отримані у 2025 році, щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

З яких етапів складається оцінювання для кожного державного службовця?

Відповідно до пункту 9 Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 р. № 640, оцінювання включає такі етапи:

визначення завдань і ключових показників;

визначення результатів виконання завдань;

затвердження висновку (крім випадків, коли жодне із завдань не підлягає оцінюванню).

Ці етапи застосовуються до всіх державних службовців, чиї результати роботи оцінюються. Порядок визначає строки для кожного етапу та функції учасників процедури.

Чи може наказ про визначення результатів бути затверджений після 5 жовтня, якщо штатна чисельність перевищує 100 осіб?

Так, може. Згідно з пунктом 13 Порядку, визначення результатів виконання завдань проводиться у період із жовтня до грудня за період з 1 січня поточного року або з дати визначення завдань до дати прийняття наказу (розпорядження). Таким чином, наказ про визначення результатів для службовців категорій «Б» і «В» може бути виданий із жовтня по грудень звітного року. При визначенні дати наказу слід враховувати кількість службовців, чиї результати оцінюються, щоб забезпечити якісне проведення всіх етапів. Преміювання відмінників має відбутися в грудні поточного року. Як оцінювати результати діяльності службовців, які перебувають за штатом державного органу?

Згідно з частиною першою статті 44 Закону України «Про державну службу» та пунктами 12 і 14 Порядку, визначення завдань, результатів їх виконання та затвердження висновку щодо оцінювання проводяться для всіх службовців, які працюють на посадах, з урахуванням умов законодавства. Віднесення посади категорії «Б» або «В» за штат не перешкоджає оцінюванню. Якщо безпосередній керівник відсутній, оцінювання проводить керівник державної служби в цьому органі на загальних підставах, визначених статтею 44 Закону та Порядком. Чи обов’язковий письмовий звіт?

Згідно з пунктами 22 і 39 Порядку, службовці категорії «А» подають письмовий звіт у довільній формі про виконання завдань не пізніше двох тижнів після прийняття наказу про визначення результатів. Для категорій «Б» і «В» оціночна співбесіда проводиться на основі усних пояснень, а письмовий звіт у довільній формі подається за бажанням службовця. Керівники не мають повноважень зобов’язувати службовців категорій «Б» або «В» подавати письмовий звіт. Чи є порушенням визначення результатів раніше запланованих дат, якщо керівник у відпустці?

Пункт 37 Порядку дозволяє проводити оціночну співбесіду та визначення результатів раніше, якщо сам службовець відсутній через відрядження або відпустку та подав заяву. Однак Порядок не передбачає такої можливості у разі відсутності керівника. У цьому випадку співбесіду проводить виконувач обов’язків керівника. Чи включати до наказу про визначення результатів службовця, який перебуває на лікарняному через вагітність і пологи?

Ні, не включати. Пункт 14 Порядку визначає підстави, за яких визначення результатів не проводиться, зокрема перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до трирічного віку або без збереження зарплати відповідно до Закону України «Про відпустки». Такі службовці не включаються до наказу, якщо підстава наявна на момент його прийняття. Якщо підстава виникла після прийняття наказу, оцінювання проводиться без співбесіди відповідно до пунктів 37, 38 і 40 Порядку. Чи може службовець, який пройшов навчання, не зазначене в індивідуальній програмі, отримати оцінку «відмінно»?

Згідно з додатком 4 до Порядку, для оцінки «4» службовець повинен пройти професійне навчання за індивідуальною програмою, отримавши не менше 0,4 кредиту ЄКТС. Навчання, не включене до програми, не враховується, і оцінка «4» не виставляється. Хто оцінює службовця категорії «Б» (начальника відділу), який тимчасово виконує обов’язки керівника державної служби?

Згідно з пунктами 8 і 37 Порядку, оцінювання такого службовця проводиться за основною посадою (начальника відділу). Якщо він тимчасово виконує обов’язки керівника державної служби, оцінювання здійснює керівник вищого рівня, який оцінює керівника державної служби цього органу. Яка кількість службовців може отримати оцінку «відмінно» в одному органі?

Закон і Порядок не встановлюють обмежень на кількість відмінних оцінок. Однак НАДС вважає, що виставлення всім службовцям відмінних оцінок може свідчити про формальний підхід до оцінювання, зокрема при визначенні завдань і показників. Який строк звільнення службовця за негативну оцінку?

Закон не визначає чіткого строку звільнення за негативну оцінку. НАДС вважає, що строк від 5 до 10 днів є достатнім для ознайомлення з наказом про висновок (стаття 44 Закону) та передачі справ (стаття 89 Закону).

