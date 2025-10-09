В Украине упростили процедуру оформления документов для иностранцев в ВСУ и лиц без гражданства

16:35, 9 октября 2025
Иностранцы и волонтеры ВСУ смогут быстрее получить документы в Украине.
Правительство упростило порядок оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые участвуют в боевых действиях в составе Сил обороны или оказывают помощь украинским военным, а также для членов их семей. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Новые правила вступят в силу с 16 января 2026 года, одновременно с законом о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права на приобретение и сохранение гражданства Украины.
Постановление, разработанное Министерством внутренних дел, предусматривает:
- Предоставление права на временный вид на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые не менее шести месяцев помогали подразделениям Сил обороны в зонах боевых действий.
- Возможность продления срока пребывания в Украине даже после истечения срока действия паспортных документов.
- Отмена требования подавать медицинские справки и справки о несудимости для определенных категорий лиц.
- Четкий порядок обжалования решений об отказе в иммиграции.
- Упрощение получения разрешения на иммиграцию для членов семей иностранцев, погибших при исполнении служебных обязанностей в Вооруженных Силах, Национальной гвардии или Государственной специальной службе транспорта.
