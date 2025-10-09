В Украине упростили процедуру оформления документов для иностранцев в ВСУ и лиц без гражданства

Иностранцы и волонтеры ВСУ смогут быстрее получить документы в Украине.

Правительство упростило порядок оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, которые участвуют в боевых действиях в составе Сил обороны или оказывают помощь украинским военным, а также для членов их семей. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Новые правила вступят в силу с 16 января 2026 года, одновременно с законом о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права на приобретение и сохранение гражданства Украины.

Постановление, разработанное Министерством внутренних дел, предусматривает:

Предоставление права на временный вид на жительство для иностранцев и лиц без гражданства, которые не менее шести месяцев помогали подразделениям Сил обороны в зонах боевых действий.

Возможность продления срока пребывания в Украине даже после истечения срока действия паспортных документов.

Отмена требования подавать медицинские справки и справки о несудимости для определенных категорий лиц.

Четкий порядок обжалования решений об отказе в иммиграции.

Упрощение получения разрешения на иммиграцию для членов семей иностранцев, погибших при исполнении служебных обязанностей в Вооруженных Силах, Национальной гвардии или Государственной специальной службе транспорта.

