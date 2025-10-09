В Україні спростили процедуру оформлення документів для іноземців у ЗСУ та осіб без громадянства

Іноземці та волонтери ЗСУ зможуть швидше отримати документи в Україні.

Уряд спростив порядок оформлення документів для іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у бойових діях у складі Сил оборони або надають допомогу українським військовим, а також для членів їхніх сімей. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Нові правила набудуть чинності з 16 січня 2026 року, одночасно із законом про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на набуття та збереження громадянства України.

Постанова, розроблена Міністерством внутрішніх справ, передбачає:

Надання права на тимчасову посвідку на проживання для іноземців та осіб без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагали підрозділам Сил оборони в зонах бойових дій.

Можливість продовження строку перебування в Україні навіть після завершення терміну дії паспортних документів.

Скасування вимоги подавати медичні довідки та довідки про несудимість для визначених категорій осіб.

Чіткий порядок оскарження рішень про відмову в імміграції.

Спрощення отримання дозволу на імміграцію для членів сімей іноземців, які загинули під час служби в Збройних Силах, Національній гвардії чи Державній спеціальній службі транспорту.

