Мэр Конотопа намекнул на удар по пассажирскому поезду на Черниговщине: что говорят в Укрзализныце

В Укрзализныце опровергли информацию об ударе по поезду в Черниговской области.

Мэр Конотопа Артем Семенихин намекнул на обстрел пассажирского поезда в Халимоново Черниговской области. Однако, по словам "Укрзализныци", распространенная информация о попадании в пассажирский поезд на Черниговщине не соответствует действительности.

"Распространенная информация о попадании в пассажирский поезд в Черниговской области не соответствует действительности. Просим следить за новостями только на официальных ресурсах Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Позже Артем Семенихин добавил, что люди не пострадали. По его словам, в настоящее время организована эвакуация пассажиров железной дороги автобусами.

