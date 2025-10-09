Мер Конотопа натякнув на удар по пасажирському потягу на Чернігівщині: що кажуть в Укрзалізниці

В Укрзалізниці спростували інформацію про удар по потягу на Чернігівщині.

Мер Конотопа Артем Семеніхін натякнув на обстріл пасажирського потягу у Халімоново Чернігівської області. Однак, за словами "Укрзалізниці" поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності.

"Поширена інформація про влучання у пасажирський потяг на Чернігівщині не відповідає дійсності. Просимо стежити за новинами лише на офіційних ресурсах Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.



Згодом Артем Семеніхін додав, що люди не постраждали. За його словами, наразі організована евакуація пасажирів залізниці автобусами.

