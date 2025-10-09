Практика судов
  1. В Украине

Работодатель не имеет права отзывать работника из неоплачиваемого отпуска — напоминает Гоструда

22:18, 9 октября 2025
Работника можно вернуть из такого отпуска только с его согласия, иначе это считается нарушением трудового законодательства.
Работодатель не имеет права отзывать работника из неоплачиваемого отпуска — напоминает Гоструда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда напоминает: отзывать работника из отпуска без сохранения заработной платы запрещено.

Согласно законодательству, работодатель может отозвать работника только из ежегодного отпуска — и лишь в исключительных случаях, когда на работе возникают обстоятельства, требующие его присутствия.

Что касается отпуска без сохранения заработной платы, таких оснований закон не предусматривает. Его можно прекратить досрочно только по соглашению обеих сторон — работника и работодателя.

Таким образом, принудительное возвращение работника из неоплачиваемого отпуска является нарушением трудового законодательства, подчеркивают в ведомстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда отпуск трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурор Офиса Генпрокурора Иван Саенко: «Целью изъятия моего телефона детективами НАБУ может быть препятствование расследованию по делу Руслана Магамедрасулова»

«Я считаю, что непосредственной целью проведения обыска была необходимость изъятия моего телефона с целью снятия с него информации» – Иван Саенко прокомментировал обыски НАБУ.

Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

ЕСПЧ присудил бывшему главе ГФС Роману Насирову 9750 евро компенсации за нарушение Конвенции по его делу

Европейский суд по правам человека установил нарушение Конвенции о правах человека по жалобе экс-главы ГФС Романа Насирова и присудил ему компенсацию.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Трофейное оружие можно будет передавать органам иностранных государств – Рада приняла закон

Закон предусматривает, что по решению Кабмина вооружение и боевая техника, являющиеся трофейным имуществом, могут быть переданы для работ с привлечением иностранных предприятий, органов иностранных государств как на территории Украины, так и за ее пределами, либо переданы иностранным государствам.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області