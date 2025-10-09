Работодатель не имеет права отзывать работника из неоплачиваемого отпуска — напоминает Гоструда

Работника можно вернуть из такого отпуска только с его согласия, иначе это считается нарушением трудового законодательства.

Управление инспекционной деятельности в Черкасской области Центрального межрегионального управления Государственной службы по вопросам труда напоминает: отзывать работника из отпуска без сохранения заработной платы запрещено.

Согласно законодательству, работодатель может отозвать работника только из ежегодного отпуска — и лишь в исключительных случаях, когда на работе возникают обстоятельства, требующие его присутствия.

Что касается отпуска без сохранения заработной платы, таких оснований закон не предусматривает. Его можно прекратить досрочно только по соглашению обеих сторон — работника и работодателя.

Таким образом, принудительное возвращение работника из неоплачиваемого отпуска является нарушением трудового законодательства, подчеркивают в ведомстве.

