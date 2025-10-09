Роботодавець не має права відкликати працівника з неоплачуваної відпустки — нагадує Держпраці

Працівника можна повернути з такої відпустки лише за його згодою, інакше це вважається порушенням трудового законодавства.

Управління інспекційної діяльності у Черкаській області Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці нагадує: відкликати працівника з відпустки без збереження заробітної плати заборонено.

Згідно із законодавством, роботодавець може відкликати працівника лише з щорічної відпустки — і лише у виняткових випадках, коли на роботі виникають обставини, що потребують його присутності.

Щодо відпустки без збереження заробітної плати, таких підстав закон не передбачає. Її можна припинити достроково лише за згодою обох сторін — працівника та роботодавця.

Таким чином, примусове повернення працівника з неоплачуваної відпустки є порушенням трудового законодавства, наголошують у відомстві.

