США могут передать Украине оружие, способное нанести серьезный ущерб РФ, — посол США при НАТО Витакер

Мэтью Витакер отметил, что США обладают вооружением, которое может нанести «серьезный урон в любом месте и в любое время по нашему выбору».

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Посол США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что Соединенные Штаты имеют мощное оружие, которое пока не используется в Украине, однако в будущем Киев может его получить. Об этом он сказал во время Рижской конференции.

Он подчеркнул, что США обладают вооружением, которое может нанести «серьезный урон в любом месте и в любое время по нашему выбору».

«Некоторое из него может быть потенциально передано Украине для использования, и это может изменить расчеты. Но очевидно, мы еще не дошли до того момента, когда Владимир Путин решит, что пришло время для переговоров», — заявил Витакер.

По его словам, Путин «не может продемонстрировать слабость, хотя на самом деле очень слаб».

Витакер также напомнил о панике в России из-за возможной передачи Украине ракет Tomahawk.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.