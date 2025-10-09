США можуть передати Україні зброю, яка завдасть серйозної шкоди РФ, — посол США при НАТО Вітакер

Метью Вітакер зазначив, що США мають озброєння, яке може завдати «серйозної шкоди в будь-якому місці та в будь-який час на наш вибір».

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Сполучені Штати мають потужну зброю, яке ще не використовується в Україні і в майбутньому Київ може її отримати. Про це він сказав під час Ризької конференції.

Він підкреслив, що США мають озброєння, яке може завдати «серйозної шкоди в будь-якому місці та в будь-який час на наш вибір».

«Деяке з нього може бути потенційно переміщене в Україну для використання, і це може змінити розрахунки. Але очевидно, що ми ще не дійшли до моменту, коли Володимир Путін вирішить, що настав час для переговорів», - заявив Вітакер.

За його словами, Путін «не може продемонструвати слабкість, хоча насправді дуже слабкий».

Вітакер також нагадав про паніку росіян через можливу передачу Україні ракет Tomahawk.

