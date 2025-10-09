В Одессе разоблачили замруководителя областного БЭБ Олега Скупинского, который вел бизнес в «лнр»

Кроме чиновника БЭБ, правоохранители задержали также его сообщника, на которого были оформлены другие 50% уставного капитала предприятия.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Департаментом детективов внутренней безопасности Бюро экономической безопасности задержали заместителя руководителя Территориального управления БЭБ в Одесской области. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Бюро по экономической безопасности.

В ведомствах не называют фамилию, однако, по данным СМИ, речь идет об Олеге Скупинском.

Ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 111-2 Уголовного кодекса Украины — «пособничество государству-агрессору».

«По данным следствия, уже после начала полномасштабного вторжения РФ подозреваемый сотрудник БЭБ перерегистрировал собственную компанию на неподконтрольной территории — по законам страны-агрессора. В дальнейшем это предприятие продолжило хозяйственную деятельность в Луганской области. Досудебное расследование продолжается», — сообщили в БЭБ.

Директор БЭБ Александр Цивинский отметил, что руководство Бюро оказывает полную поддержку и содействие СБУ в проведении расследования. Он подчеркнул, что очищение и обновление БЭБ — важный этап институциональной реформы, а обеспечение прозрачности, доверия и соблюдения принципов верховенства права остается приоритетом нового руководства.

Кроме чиновника БЭБ, правоохранители задержали также его сообщника, на которого были оформлены другие 50% уставного капитала указанного предприятия.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили чиновнику БЭБ и его сообщнику о подозрении по ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору).

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

