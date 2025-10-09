В Одесі викрили заступника керівника обласного БЕБ Олега Скупинського, який вів бізнес в «лнр»

Крім посадовця БЕБ правоохоронці затримали також його спільника, на якого записані інші 50% статутного капіталу підприємства.

Співробітники СБУ разом із Департаментом детективів внутрішньої безпеки Бюро економічної безпеки затримали заступника керівника Територіального управління БЕБ в Одеській області. Про це повідомили Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки.

У відомствах не називають прізвище, але за даними ЗМІ, мова йде про Олега Скупинського.

Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 111-2 Кримінального кодексу України «Пособництво державі-агресору».

«За даними слідства, вже після початку повномасштабного вторгнення РФ, підозрюваний співробітник БЕБ перереєстрував власну компанію на непідконтрольній території - за законами країни агресора. Надалі це підприємство продовжило господарську діяльність у Луганській області. Досудове розслідування триває», - заявили у БЕБ.

Директор БЕБ Олександр Цивінський повідомив, що керівництво Бюро надає повну підтримку та сприяння Службі безпеки України у проведенні розслідування. Він підкреслив: очищення та оновлення БЕБ є важливим етапом інституційної реформи. Забезпечення прозорості, довіри та дотримання принципів верховенства права залишається пріоритетом для нового керівництва.

Крім посадовця БЕБ правоохоронці затримали також його спільника, на якого записані інші 50% статутного капіталу вказаного підприємства.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили посадовцю БЕБ та його спільнику про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

