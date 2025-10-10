Практика судов
В Минэнергетики оценили вариант перехода на графики почасовых отключений – что говорят

12:41, 10 октября 2025
Применение графиков почасовых отключений в Украине будет зависеть от последствий повреждений энергообъектов в результате массированной атаки РФ.
Применение почасовых графиков отключений электроэнергии в Украине будет зависеть от последствий массированной атаки России 10 октября, сообщила министр энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, энергетики начали оценку повреждений энергообъектов после отбоя воздушной тревоги — примерно в 7:30 утра.

«Все зависит от того, насколько сильно пострадали объекты. Энергетики только в 7:30 зашли на них, идет оценка повреждений, в том числе возможностей быстрого восстановления», — отметила Гринчук в эфире «Единого телемарафона».

Она уточнила, что «ночью враг нанес прицельный комбинированный удар главным образом по областям Левобережья, по объектам генерации, и из-за этого наблюдаются перебои со светом и применяются графики аварийных отключений».

«Это делается, чтобы сбалансировать энергосистему, пока энергетики не доберутся до оборудования, не оценят его состояние и не начнут подключать потребителей», — объяснила министр.

Гринчук подчеркнула, что как только появится возможность, потребителей переведут на почасовые графики или же электроснабжение будет восстановлено полностью.

