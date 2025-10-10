Практика судів
У Міненергетики оцінили варіант переходу на графіки погодинних відключень – що кажуть

12:41, 10 жовтня 2025
Застосування графіків погодинних відключень в Україні залежатиме від наслідків пошкоджень енергооб’єктів внаслідок масованої атаки РФ.
У Міненергетики оцінили варіант переходу на графіки погодинних відключень – що кажуть
Застосування погодинних графіків відключень електроенергії в Україні визначатиметься наслідками масованої атаки Росії 10 жовтня, повідомила міністерка енергетики Світлана Гринчук.

За її словами, енергетики розпочали оцінку пошкоджень енергооб’єктів після відбою повітряної тривоги — приблизно о 7:30 ранку.

«Все залежить від того, наскільки сильно постраждали об’єкти. Енергетики тільки о 7:30 зайшли на них, йде оцінка пошкоджень, зокрема можливостей швидкого відновлення», — зазначила Гринчук в ефірі «Єдиного телемарафону».

Вона уточнила, що «вночі ворог завдав прицільного комбінованого удару в основному по областях Лівобережжя, по об’єктах генерації, й через це перебої зі світлом і застосовуються графіки аварійних відключень».

«Це робиться, аби збалансувати енергосистему, поки енергетики не дістануться до обладнання, не оцінять його стан і не почнуть заживлювати споживачі», — пояснила міністерка.

Гринчук наголосила, що щойно стане можливим, споживачів переведуть на погодинні графіки або ж електропостачання буде відновлено повністю.

