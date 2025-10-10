Апелляционная палата ВАКС подтвердила заочный приговор нардепу Андрею Одарченко

АП ВАКС оставила в силе приговор действующему народному депутату Андрею Одарченко — 8 лет лишения свободы.

Апелляционная палата ВАКС 10 октября завершила рассмотрение апелляционных жалоб стороны защиты и обвинения на приговор ВАКС от 14 ноября 2024 года, которым действующий народный депутат был признан виновным в предоставлении неправомерной выгоды председателю Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

АП ВАКС не называет фамилию нардепа, однако, по данным СМИ, речь идет об Андрее Одарченко.

Суд первой инстанции назначил наказание указанному лицу в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества и лишением права занимать должности в государственных органах сроком на три года.

По результатам рассмотрения дела №991/3227/24 коллегия судей оставила апелляционные жалобы сторон без удовлетворения, а приговор ВАКС — без изменений. Решение вступило в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано в Кассационном уголовном суде в составе Верховного Суда.

АП ВАКС напомнила, что во время рассмотрения дела судом первой инстанции осужденный был объявлен в государственный и международный розыск, а залог в размере 15 млн грн взыскан в доход государства.

Напомним, год назад стало известно, что нардеп Андрей Одарченко сбежал за границу. Впоследствии его объявили в национальный и международный розыск.

