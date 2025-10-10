Практика судів
  1. В Україні

Апеляційна палата ВАКС підтвердила заочний вирок нардепу Андрію Одарченку

13:51, 10 жовтня 2025
АП ВАКС залишила в силі вирок чинному народному депутату Андрію Одарченку — 8 років позбавлення волі.
Апеляційна палата ВАКС підтвердила заочний вирок нардепу Андрію Одарченку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційна палата ВАКС 10 жовтня завершила розгляд апеляційних скарг сторони захисту та обвинувачення на вирок ВАКС від 14 листопада 2024 року, яким чинного народного депутата визнано винуватим у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Мова йде про Андрія Одарченка.

Суд першої інстанції призначив покарання вказаній особі у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна та позбавленням права займати посади в державних органах строком на три роки.

За результатами розгляду справи №991/3227/24 колегія суддів залишила апеляційні скарги сторін без задоволення, а вирок ВАКС - без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

АП ВАКС нагадала, що під час розгляду судом першої інстанції засудженого було оголошено у державний та міжнародний розшук, а заставу розміром 15 млн грн було стягнуто у дохід держави.

Нагадаємо, рік тому стало відомо, що нардеп Андрій Одарченко втік за кордон. Згодом його оголосили в національний та міжнародний розшук.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд рішення суду ВАКС Апеляційна палата ВАКС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив положення про ядерний страховий пул

Ядерний страховий пул — це об’єднання страховиків-резидентів, які отримали ліцензію за класом страхування, що включає ризики страхування відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

Вища рада правосуддя відновлює розгляд рекомендацій кандидатів на посади суддів апеляційних судів

21 жовтня Рада правосуддя спробує внести Президенту подання про призначення трьох суддів апеляційних судів.

Володимир Зеленський обговорив із президенткою Європейського центрального банку Крістін Лагард російські обстріли та використання заморожених російських активів

Має бути достатня політична воля у Європі, адже саме там зосереджена найбільша частина цих активів – зазначив Президент Зеленський.

Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області