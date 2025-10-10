Апеляційна палата ВАКС підтвердила заочний вирок нардепу Андрію Одарченку

АП ВАКС залишила в силі вирок чинному народному депутату Андрію Одарченку — 8 років позбавлення волі.

Апеляційна палата ВАКС 10 жовтня завершила розгляд апеляційних скарг сторони захисту та обвинувачення на вирок ВАКС від 14 листопада 2024 року, яким чинного народного депутата визнано винуватим у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Мова йде про Андрія Одарченка.

Суд першої інстанції призначив покарання вказаній особі у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому майна та позбавленням права займати посади в державних органах строком на три роки.

За результатами розгляду справи №991/3227/24 колегія суддів залишила апеляційні скарги сторін без задоволення, а вирок ВАКС - без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржене до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

АП ВАКС нагадала, що під час розгляду судом першої інстанції засудженого було оголошено у державний та міжнародний розшук, а заставу розміром 15 млн грн було стягнуто у дохід держави.

Нагадаємо, рік тому стало відомо, що нардеп Андрій Одарченко втік за кордон. Згодом його оголосили в національний та міжнародний розшук.

