НАБУ направило до Інтерполу матеріали для оголошення у розшук нардепа Андрія Одарченка

Андрія Одарченка заочно засуджено до 8 років в'язниці.

Фото: Андрій Одарченко / Facebook

Національне антикорупційне бюро направило матеріали щодо оголошення у міжнародний розшук народного депутата Андрія Одарченка, якого Вищий антикорупційний суд заочно засудив до 8 років ув'язнення. Про це повідомив виданню "Укрінформ" директор НАБУ Семен Кривонос.

Депутата визнали винним у спробі підкупити за біткоїни ексголову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафу Найєма.

"Ми спрямували матеріали до Національного центрального бюро Інтерполу для публікації "червоного сповіщення". У свою чергу НЦБ Інтерполу спрямував наші матеріали до Генерального секретаріату Інтерполу. "Червоне сповіщення" станом на вчора ще не було опубліковане", - сказав директор НАБУ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Вищий антикорупційний суд задовільнив клопотання прокурора САП та оголосив у державний та міжнародний розшук Андрія Одарченка.

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