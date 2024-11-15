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На Прикарпатті судитимуть 19-річного хлопця, який напав на свого батька з ножем

11:01, 15 листопада 2024
Син взяв до рук кухонний ніж та наніс батьку низку ударів по тілу.
На Прикарпатті судитимуть 19-річного хлопця, який напав на свого батька з ножем
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На Прикарпатті судитимуть чоловіка, який жорстоко побив свого батька. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 19-річного місцевого мешканця за умисне тяжке тілесне ушкодження.

Встановлено, що у серпні 2024 року хлопець під час конфлікту жорстоко побив свого батька. На ґрунті тривалих неприязних відносин син взяв до рук кухонний ніж та наніс батьку низку ударів по тілу.

Внаслідок цього у чоловіка були травми небезпечні для життя та його було прооперовано.

Обвинуваченому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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