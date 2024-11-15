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На Прикарпатье будут судить 19-летнего парня, который напал на своего отца с ножом

11:01, 15 ноября 2024
Сын взял в руки кухонный нож и нанес отцу целый ряд ударов по телу.
На Прикарпатье будут судить 19-летнего парня, который напал на своего отца с ножом
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На Прикарпатье будут судить мужчину, который жестоко избил своего отца. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении 19-летнего местного жителя за умышленное тяжкое телесное повреждение.

Установлено, что в августе 2024 года парень во время конфликта жестоко избил отца. На почве длительных неприязненных отношений сын взял в руки кухонный нож и нанес отцу ряд ударов по телу.

В результате у мужчины были травмы опасные для жизни и были прооперированы.

Обвиняемому грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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