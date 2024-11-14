НАБУ направило в Интерпол материалы для объявления в розыск нардепа Андрея Одарченко

Андрей Одарченко заочно приговорен к 8 годам тюрьмы.

Национальное антикоррупционное бюро направило материалы по объявлению в международный розыск народного депутата Андрея Одарченко, которого Высший антикоррупционный суд заочно приговорил к 8 годам заключения. Об этом сообщил изданию "Укринформ" директор НАБУ Семен Кривонос.

Депутата признали виновным в попытке подкупить за биткоины экс-председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафу Найема.

"Мы направили материалы в Национальное центральное бюро Интерпола для публикации "красного оповещения". В свою очередь НЦБ Интерпола направил наши материалы в Генеральный секретариат Интерпола. "Красное извещение" по состоянию на вчера еще не было опубликовано", - сказал директор НАБУ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил в государственный и международный розыск Андрея Одарченко.

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