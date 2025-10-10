Практика судов
  1. В Украине

Стало известно, как курсируют поезда по Украине после массированной атаки

14:27, 10 октября 2025
Поезда почти не опаздывают, несмотря на сложную ситуацию с электроэнергией.
Стало известно, как курсируют поезда по Украине после массированной атаки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Укрзализныце сообщили, что, несмотря на проблемы с электроэнергией из-за российского массированного обстрела, поезда курсируют с минимальными отклонениями от графика.

«Утренные отправления по всем направлениям прошли в основном вовремя – в том числе и поезд в Бухарест, который отправился в свой первый рейс», - рассказали в УЗ.

Однако с задержкой до часа отправились из Дарницы поезда №722 Киев – Харьков и №712 Киев – Краматорск.

Также задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине, в частности для пригородных поездов, из-за отсутствия напряжения в контактной сети в результате вражеских обстрелов.

В УЗ сообщили, что рейсы Киев Сити Экспресс курсируют по маршруту и ​​графику с учетом ремонтных работ, а именно от станции Почайна до Радужной и обратно.

«Высадка и посадка на станции Березняки временно производятся на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й», - отметили в Укрзализныце.

Также есть сложности с движением в районе Гребенки. В настоящее время задерживаются пригородные поезда, в частности в направлениях Киев – Гребенка и Березань – Киев-Волынский.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 октября левый берег Киева остался без света из-за российской атаки ночью, местами — нет воды. Также сложная ситуация сохраняется и в других регионах Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия возобновляет рассмотрение рекомендаций кандидатов на должности судей апелляционных судов

21 октября Совет правосудия попытается внести Президенту представления о назначении трех судей апелляционных судов.

Владимир Зеленский обсудил с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард российские обстрелы и использование замороженных российских активов

«В Европе должна быть достаточная политическая воля, ведь именно там сосредоточена наибольшая часть этих активов», – отметил Президент Зеленский.

Кабмин утвердил порядок тренингов по кибергигиене для министров и депутатов

Цель – формирование у них практических навыков безопасного пользования интернетом.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Если мы хотим специалистов высокого уровня в госсекторе, у них должна быть достойная зарплата, – Юлия Свириденко об идее ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн

Юлия Свириденко, комментируя предложение ограничить зарплаты чиновников 80 тысячами грн, пояснила, что достойные зарплаты в госсекторе необходимы для поддержания профессионального уровня.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області