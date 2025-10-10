Стало известно, как курсируют поезда по Украине после массированной атаки

Поезда почти не опаздывают, несмотря на сложную ситуацию с электроэнергией.

В Укрзализныце сообщили, что, несмотря на проблемы с электроэнергией из-за российского массированного обстрела, поезда курсируют с минимальными отклонениями от графика.

«Утренные отправления по всем направлениям прошли в основном вовремя – в том числе и поезд в Бухарест, который отправился в свой первый рейс», - рассказали в УЗ.

Однако с задержкой до часа отправились из Дарницы поезда №722 Киев – Харьков и №712 Киев – Краматорск.

Также задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине, в частности для пригородных поездов, из-за отсутствия напряжения в контактной сети в результате вражеских обстрелов.

В УЗ сообщили, что рейсы Киев Сити Экспресс курсируют по маршруту и ​​графику с учетом ремонтных работ, а именно от станции Почайна до Радужной и обратно.

«Высадка и посадка на станции Березняки временно производятся на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й», - отметили в Укрзализныце.

Также есть сложности с движением в районе Гребенки. В настоящее время задерживаются пригородные поезда, в частности в направлениях Киев – Гребенка и Березань – Киев-Волынский.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 октября левый берег Киева остался без света из-за российской атаки ночью, местами — нет воды. Также сложная ситуация сохраняется и в других регионах Украины.

