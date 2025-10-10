Стало відомо, як курсують поїзди по Україні після масованої атаки

Поїзди майже не запізнюються, незважаючи на складну ситуацію з електроенергією.

В Укрзалізниці повідомили, що попри проблеми з електроенергією через російський масований обстріл, поїзди курсують із мінімальними відхиленнями від графіка.

«Ранкові відправлення у всіх напрямках відбулися здебільшого вчасно – зокрема й потяг до Бухареста, який вирушив у свій перший рейс», - розповіли в УЗ.

Однак, із затримкою до години відправилися з Дарниці поїзди №722 Київ – Харків та №712 Київ – Краматорськ.

Також затримки в русі фіксуються на Дніпропетровщині, зокрема для приміських поїздів, через відсутність напруги в контактній мережі внаслідок ворожого обстрілу.

В УЗ повідомили, що рейси Київ Сіті Експрес курсують за маршрутом і графіком з урахуванням ремонтних робіт, а саме від станції Почайна до Райдужної та зворотно.

«Висадка та посадка на станції Березняки тимчасово здійснюються на 3-й і 4-й платформах замість звичних 1-ї та 2-ї», - зауважили в Укрзалізниці.

Також є складнощі з рухом у районі Гребінки. Наразі затримуються приміські поїзди, зокрема у напрямках Київ - Гребінка та Березань - Київ-Волинський.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 жовтня лівий берег Києва залишився без світла через російську атаку вночі, подекуди – немає води. Також складна ситуація залишається і в інших регіонах України.

