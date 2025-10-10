Практика судов
Во Львовской области разоблачили хакера, который взламывал Telegram и WhatsApp для продажи учетных записей

21:46, 10 октября 2025
Мужчина пользовался заранее приобретенным программным обеспечением, которое позволяет похищать конфиденциальную информацию.
Во Львовской области правоохранители разоблачили мужчину, который взламывал Telegram и WhatsApp для продажи учетных записей через даркнет.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, с июня по сентябрь этого года 29-летний житель города Городок организовал схему незаконного заработка на продаже чужих аккаунтов Telegram и WhatsApp.

Предварительно он получал полный доступ к учетным записям потерпевших в мессенджерах.

«Для этого мужчина пользовался заранее приобретенным программным обеспечением, которое позволяет похищать конфиденциальную информацию.

В результате настоящие владельцы уже не имели возможности ни пользоваться своими профилями, ни контролировать информацию, распространяемую через них», — сообщили в прокуратуре.

В дальнейшем подозреваемый планировал продать «украденные» им учетные записи через форумы даркнета.

В настоящее время известно о трех львовянах, пострадавших от его действий.

Мужчине сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.

