Во Львовской области разоблачили хакера, который взламывал Telegram и WhatsApp для продажи учетных записей

Во Львовской области правоохранители разоблачили мужчину, который взламывал Telegram и WhatsApp для продажи учетных записей через даркнет.
Как сообщила Львовская областная прокуратура, с июня по сентябрь этого года 29-летний житель города Городок организовал схему незаконного заработка на продаже чужих аккаунтов Telegram и WhatsApp.
Предварительно он получал полный доступ к учетным записям потерпевших в мессенджерах.
«Для этого мужчина пользовался заранее приобретенным программным обеспечением, которое позволяет похищать конфиденциальную информацию.
В результате настоящие владельцы уже не имели возможности ни пользоваться своими профилями, ни контролировать информацию, распространяемую через них», — сообщили в прокуратуре.
В дальнейшем подозреваемый планировал продать «украденные» им учетные записи через форумы даркнета.
В настоящее время известно о трех львовянах, пострадавших от его действий.
Мужчине сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все причастные лица.
Фото: lviv.gp.gov.ua
