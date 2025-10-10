На Львівщині викрили хакера, який зламував Telegram та WhatsApp для продажу облікових записів

Чоловік користувався заздалегідь придбаним програмним забезпеченням, яке дозволяє викрадати конфіденційну інформацію.

На Львівщині правоохоронці викрили чоловіка, який зламував Telegram та WhatsApp для продажу облікових записів через даркнет.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, з червня по вересень цього року 29-річний мешканець Городка організував схему незаконного заробітку від продажу чужих акаунтів Telegram та WhatsApp.

Попередньо він отримував повний доступ до облікових записів потерпілих у месенджерах.

«Для цього чоловік користувався заздалегідь придбаним програмним забезпеченням, яке дозволяє викрадати конфіденційну інформацію.

Як наслідок, справжні власники уже не мали можливості ні користуватися своїми профілями, ні контролювати інформацію, яка через них розповсюджується», - заявили у прокуратурі.

У подальшому, підозрюваний планував продати «викрадені» ним облікові записи через форуми даркнету.

Наразі відомо про трьох постраждалих від його діяльності львів’ян.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру у несанкціонованому втручанню в роботу інформаційно-комунікаційних систем.Слідчі дії тривають, встановлюються всі причетні особи.

