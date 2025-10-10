Практика судов
Украина должна защитить ПВО 203 ключевых объекта энергетики, газа и водоснабжения – Зеленский

20:57, 10 октября 2025
Партнеры должны действовать, а не только говорить – Украине нужна ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для защиты страны необходимо обеспечить противовоздушной обороной 203 ключевых объекта.

«Я сегодня смотрю на ставке 203 ключевых объекта Украины, которые нужно нам защищать ПВО. То есть, я не хочу говорить, что мы сделали и сколько у нас систем, но вы поймете, что это 203. Объектов гораздо больше, но я говорю о ключевых», — отметил Зеленский.

По его словам, к этим объектам относятся элементы энергетической и газовой систем, а также системы водоснабжения и другие важные инфраструктурные объекты.

«Серьезный вызов, но я уверен, что мы правильно поступаем, но точно хочется делать это не в одиночку, чтобы партнеры нас поддерживали больше действиями, меньше словами», — подчеркнул Президент.

