Україна має захистити ППО 203 ключові об’єкти енергетики, газу та водопостачання – Зеленський

Партнери мають діяти, а не лише говорити — Україні потрібна ППО.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для захисту країни необхідно забезпечити протиповітряною обороною 203 ключові об’єкти.

«Я сьогодні дивлюся на ставці 203 ключових об'єктів України, які потрібно нам захищати ППО. Тобто, я не хочу казати, що ми зробили і скільки у нас систем, але ви зрозумієте, що це 203. Об'єктів набагато більше, але я говорю про ключові», — зазначив Зеленський.

За його словами, до цих об’єктів належать елементи енергетичної та газової систем, а також системи водопостачання та інші важливі інфраструктурні об’єкти.

«Серйозний виклик, але я впевнений, що ми правильно робимо, але точно хочеться робити це не на одинці, щоб партнери нас підтримували більше діями, менше словами», — підкреслив Президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.