Украина «за» олимпийское перемирие, но Россия уже нарушала его ранее – МИД

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Украина поддерживает предложение Италии о всемирном перемирии во время зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

«Мы поддерживаем такой призыв. Но следует напомнить, что Россия начинала ряд войн во время Олимпийского перемирия. Россия начала вторжение в Грузию во время Олимпийского перемирия. Россия начинала вторжение в Украину во время Олимпийского перемирия», — отметил Тихий.

По его словам, Россия сознательно использует Олимпиады, когда внимание мира приковано к спортивным событиям, чтобы «в тени» совершать преступления.

Тихий подчеркнул, что Украина готова к прекращению огня не только во время Олимпиады, но и немедленно. Он напомнил, что украинская власть ранее поддержала предложение США о перемирии, но Россия его игнорирует.

«Если России для этого нужно «олимпийское перемирие», то пусть будет олимпийское. Но мы, в принципе, настаиваем на том, чтобы это произошло до Олимпиады. Я думаю, что заявление итальянского министра направлено на то, чтобы также стимулировать Россию к мирному процессу, к какой-то значимой дипломатии, к реальным шагам к миру», — добавил спикер.

