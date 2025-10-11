Україна «за» олімпійське перемир’я, але Росія вже порушувала його раніше – МЗС

Україна підтримала ідею Італії про перемир’я під час зимових Олімпійських ігор, проте в МЗС нагадали, що Росія неодноразово порушувала його.

Фото: МЗС

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Україна підтримує пропозицію Італії щодо всесвітнього перемир’я під час зимових Олімпійських ігор, які пройдуть із 6 по 22 лютого 2026 року.

«Ми підтримуємо такий заклик. Але слід нагадати, що Росія розпочинала низку воєн під час Олімпійського перемир'я. Росія почала вторгнення в Грузію під час Олімпійського перемир'я. Росія починала вторгнення в Україну під час Олімпійського перемир'я», — зазначив Тихий.

За його словами, Росія свідомо використовує Олімпіади, коли увага світу прикута до спортивних подій, щоб «у тіні» вчиняти злочини.

Тихий підкреслив, що Україна готова до припинення вогню не лише під час Олімпіади, а й негайно. Він нагадав, що українська влада раніше підтримала пропозицію США щодо перемир’я, але Росія її ігнорує.

«Якщо Росії для цього потрібно «олімпійське перемир'я», то нехай буде олімпійське. Але ми, в принципі, наполягаємо на тому, щоб це сталося раніше Олімпіади. Я думаю, що заява італійського міністра, вона спрямована на те, щоб теж стимулювати Росію до мирного процесу, до якоїсь значущої дипломатії, до реальних кроків до миру», — додав речник.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.