Выявлены две крупные сети наркоторговцев — одна из них втягивала детей в преступления, – Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что правоохранители ликвидировали две сети по изготовлению и сбыту наркотиков, одна из которых втягивала в преступления детей

В Украине продолжается системная борьба с наркопреступностью, и последние результаты совместной работы прокуратуры и правоохранителей свидетельствуют о масштабах проблемы. Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, лишь за недавний период удалось разоблачить две мощные наркосети, действовавшие на территории всей страны.

Первая организованная группа состояла из 12 участников, которые наладили производство и сбыт наркотиков через мессенджер Telegram и систему так называемых «закладок». Во время обысков у фигурантов изъяли значительные объемы готовых наркотических веществ, прекурсоров и лабораторного оборудования.

Еще более масштабной оказалась вторая сеть, в которую входили 29 человек, среди них — пятеро несовершеннолетних. Они сбывали особо опасный наркотик «кратом», сила действия которого, по словам экспертов, в десять раз превышает морфин. Через интернет-платформы и службы доставки злоумышленники реализовали до 10 тонн этого вещества на сумму более 60 миллионов гривен. Основной целевой аудиторией преступников была молодежь.

«Это не просто цифры — это разрушенные жизни, дети, втянутые в преступления, и зависимость, которая начинается с любопытства», — подчеркнул Кравченко.

Чиновник отметил, что государство не останется в стороне от этой проблемы.

«Мы будем жестко реагировать на все факты производства и сбыта наркотиков. А я лично готов бороться за детей вместе с их родителями», — заявил Генпрокурор.

По словам Кравченко, борьба с наркотиками — это не только задача правоохранителей, но и общая ответственность общества.

«Я веду здоровый образ жизни и убежден: здоровье, ясность ума и самоуважение должны стать новым трендом, а не наркотики… Ведь пока есть хотя бы один ребенок, которого можно спасти от наркотиков, мы не имеем права останавливаться», — подытожил он.

