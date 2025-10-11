Практика судов
  1. В Украине

Выявлены две крупные сети наркоторговцев — одна из них втягивала детей в преступления, – Кравченко

14:33, 11 октября 2025
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил, что правоохранители ликвидировали две сети по изготовлению и сбыту наркотиков, одна из которых втягивала в преступления детей
Выявлены две крупные сети наркоторговцев — одна из них втягивала детей в преступления, – Кравченко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине продолжается системная борьба с наркопреступностью, и последние результаты совместной работы прокуратуры и правоохранителей свидетельствуют о масштабах проблемы. Как сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, лишь за недавний период удалось разоблачить две мощные наркосети, действовавшие на территории всей страны.

Первая организованная группа состояла из 12 участников, которые наладили производство и сбыт наркотиков через мессенджер Telegram и систему так называемых «закладок». Во время обысков у фигурантов изъяли значительные объемы готовых наркотических веществ, прекурсоров и лабораторного оборудования.

Еще более масштабной оказалась вторая сеть, в которую входили 29 человек, среди них — пятеро несовершеннолетних. Они сбывали особо опасный наркотик «кратом», сила действия которого, по словам экспертов, в десять раз превышает морфин. Через интернет-платформы и службы доставки злоумышленники реализовали до 10 тонн этого вещества на сумму более 60 миллионов гривен. Основной целевой аудиторией преступников была молодежь.

«Это не просто цифры — это разрушенные жизни, дети, втянутые в преступления, и зависимость, которая начинается с любопытства», — подчеркнул Кравченко.

Чиновник отметил, что государство не останется в стороне от этой проблемы.

«Мы будем жестко реагировать на все факты производства и сбыта наркотиков. А я лично готов бороться за детей вместе с их родителями», — заявил Генпрокурор.

По словам Кравченко, борьба с наркотиками — это не только задача правоохранителей, но и общая ответственность общества.

«Я веду здоровый образ жизни и убежден: здоровье, ясность ума и самоуважение должны стать новым трендом, а не наркотики… Ведь пока есть хотя бы один ребенок, которого можно спасти от наркотиков, мы не имеем права останавливаться», — подытожил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП прокуратура полиция дети Руслан Кравченко

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о льготах по уплате административных сборов в сфере госрегистрации для перемещенных лиц

Целью является предоставление льгот физическим и юридическим лицам, которые зарегистрированы или местонахождение которых на территориях активных боевых действий или временно оккупированных РФ территориях.

Государственная спецслужба транспорта будет заниматься строительством объектов недвижимости для Минобороны – принят закон

Под термин «объекты недвижимости» подпадают не только военные городки, но и новостройки для военнослужащих, общежития, казармы, гостиницы и другие здания, включенные в жилой фонд.

СБУ сможет разрабатывать законопроекты и вносить их на рассмотрение Президента и Кабмина – Рада приняла закон

Рада приняла закон, который закрепляет право СБУ выносить на рассмотрение Кабмина и Президента проекты нормативно-правовых актов.

Кабмин подал законопроект о цифровизации процедуры усыновления – для кандидатов в усыновители отменят необходимость подачи медзаключения о состоянии здоровья

Из Гражданского процессуального кодекса исключат требование об обязательном предоставлении кандидатом в усыновители медицинского заключения о состоянии его здоровья, если он является гражданином Украины.

Депутаты одобрили законопроект, по которому органы госнадзора смогут требовать от предпринимателей полной остановки производства или реализации продукции

Органы государственного надзора и контроля смогут требовать от предпринимателей приостановления производства или реализации продукции, выполнения работ, использования земельных участков, эксплуатации территорий, зданий, сооружений, машин и механизмов – Верховная Рада приняла законопроект за основу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики