Практика судів
  1. В Україні

Викрито дві великі мережі наркоторговців — одна з них втягувала дітей у злочини, – Кравченко

14:33, 11 жовтня 2025
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що правоохоронці ліквідували дві мережі з виготовлення та збуту наркотиків, одна з яких втягувала у злочини дітей
Викрито дві великі мережі наркоторговців — одна з них втягувала дітей у злочини, – Кравченко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні триває системна боротьба з наркозлочинністю, і останні результати спільної роботи прокуратури та правоохоронців свідчать про масштаб проблеми. Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, лише за останній період вдалося викрити дві потужні наркомережі, що діяли на території всієї країни.

Перша організована група складалася з 12 учасників, які налагодили виробництво та збут наркотиків через месенджер Telegram та систему так званих «закладок». Під час обшуків у фігурантів вилучено значні обсяги готових наркотичних речовин, прекурсорів і лабораторного обладнання.

Ще масштабнішою виявилася друга мережа, до якої входили 29 осіб, серед них — п’ятеро неповнолітніх. Вони збували особливо небезпечний наркотик «кратом», сила дії якого, за словами експертів, у десять разів перевищує морфін. Через інтернет-платформи та служби доставки зловмисники реалізували до 10 тонн цієї речовини на суму понад 60 мільйонів гривень. Основною цільовою аудиторією злочинців була молодь.

«Це не просто цифри — це руйновані життя, діти, втягнуті у злочини, і залежність, яка починається з цікавості», — наголосив Кравченко.

Посадовець підкреслив, що держава не буде залишитися осторонь цієї проблеми.

«Ми будемо жорстко реагувати на всі факти виготовлення та наркозбуту. А я особисто готовий боротися за дітей разом із їх батьками», — зазначив Генпрокурор.

За словами Кравченка, боротьба з наркотиками — це не лише завдання правоохоронців, а й спільна відповідальність суспільства.

«Я веду здоровий спосіб життя і переконаний: здоров’я, ясність розуму і самоповага мають стати новим трендом, а не наркотики… Бо поки є хоча б одна дитина, яку можна врятувати від наркотиків, ми не маємо права зупинятися», — підсумував він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ОГП прокуратура поліція діти Руслан Кравченко

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про пільги зі сплати адміністративних зборів у сфері держреєстрації для переміщених осіб

Метою є надання пільг фізичним та юридичним особам, які зареєстровані або місцезнаходження яких на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих РФ територіях.

Державна спецслужба транспорту буде займатися будівництвом об’єктів нерухомості для Міноборони – прийнято закон

Під термін «об’єкти нерухомості» підпадають не лише військові містечка, а й новобудови для військовослужбовців, гуртожитки, казарми, готелі та інші будівлі, що включені до житлового фонду

СБУ зможе розробляти законопроекти та вносити їх на розгляд Президента і Кабміну — Рада прийняла закон

Рада прийняла закон, який закріплює право СБУ виносити на розгляд Кабміну та Президента проекти нормативно-правових актів.

Кабмін подав законопроект про цифровізацію процедури усиновлення – для кандидатів в усиновлювачі скасують потребу подання медвисновку про стан здоров’я

З Цивільного процесуального кодексу виключать вимогу щодо обов’язкового подання кандидатом в усиновлювачі медичного висновку про стан його здоров’я, якщо він є громадянином України.

Депутати схвалили законопроект, за яким органи держнагляду зможуть вимагати від підприємців повної зупинки виробництва чи реалізації продукції

Органи державного нагляду і контролю зможуть вимагати від підприємців зупинення виробництва або реалізації продукції, виконання робіт, використання земельних ділянок, експлуатації територій, будинків, будівель, споруд, машин та механізмів – Верховна Рада прийняла законопроект за основу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Дирдін
    Максим Дирдін
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики