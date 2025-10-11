Викрито дві великі мережі наркоторговців — одна з них втягувала дітей у злочини, – Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що правоохоронці ліквідували дві мережі з виготовлення та збуту наркотиків, одна з яких втягувала у злочини дітей

В Україні триває системна боротьба з наркозлочинністю, і останні результати спільної роботи прокуратури та правоохоронців свідчать про масштаб проблеми. Як повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, лише за останній період вдалося викрити дві потужні наркомережі, що діяли на території всієї країни.

Перша організована група складалася з 12 учасників, які налагодили виробництво та збут наркотиків через месенджер Telegram та систему так званих «закладок». Під час обшуків у фігурантів вилучено значні обсяги готових наркотичних речовин, прекурсорів і лабораторного обладнання.

Ще масштабнішою виявилася друга мережа, до якої входили 29 осіб, серед них — п’ятеро неповнолітніх. Вони збували особливо небезпечний наркотик «кратом», сила дії якого, за словами експертів, у десять разів перевищує морфін. Через інтернет-платформи та служби доставки зловмисники реалізували до 10 тонн цієї речовини на суму понад 60 мільйонів гривень. Основною цільовою аудиторією злочинців була молодь.

«Це не просто цифри — це руйновані життя, діти, втягнуті у злочини, і залежність, яка починається з цікавості», — наголосив Кравченко.

Посадовець підкреслив, що держава не буде залишитися осторонь цієї проблеми.

«Ми будемо жорстко реагувати на всі факти виготовлення та наркозбуту. А я особисто готовий боротися за дітей разом із їх батьками», — зазначив Генпрокурор.

За словами Кравченка, боротьба з наркотиками — це не лише завдання правоохоронців, а й спільна відповідальність суспільства.

«Я веду здоровий спосіб життя і переконаний: здоров’я, ясність розуму і самоповага мають стати новим трендом, а не наркотики… Бо поки є хоча б одна дитина, яку можна врятувати від наркотиків, ми не маємо права зупинятися», — підсумував він.

