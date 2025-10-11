Практика судов
  1. В Украине

В сентябре подешевели фрукты и овощи, но образование и одежда резко выросли в цене – Госстат

21:45, 11 октября 2025
Продукты дешевеют, но не все.
В сентябре 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 0,3% по сравнению с августом, тогда как в годовом измерении инфляция составила 11,9%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистиков, базовая инфляция (без учета колебаний цен на сезонные товары и энергоносители) в сентябре составила 1,3% к августу и 11,0% в годовом выражении.

Продукты дешевеют, но не все

Больше всего подешевели фрукты (-11,8%) и овощи (-10,6%), что традиционно отражает сезонное снижение цен. Также незначительно снизились цены на яйца (-2,9%).

В то же время подорожали мясо и мясопродукты (+1,2%), масло (+2,1%) и хлеб (+0,7%).

В целом цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Образование и одежда растут в цене

Образовательные услуги подорожали сразу на 12,4%, в частности высшее образование — на 16,8%, среднее — на 8,5%.

Стоимость одежды и обуви выросла на 8,2%, что частично объясняется началом осеннего сезона.

Также на 1,2% повысились цены на алкогольные напитки и табак, на 0,8% — в сфере здравоохранения, а транспортные услуги подорожали на 0,2%.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

