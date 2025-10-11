У вересні подешевшали фрукти та овочі, але освіта й одяг різко зросли в ціні — Держстат

Продукти дешевшають, але не всі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вересні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,3% порівняно з серпнем, тоді як у річному вимірі інфляція становила 11,9%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

За даними статистиків, базова інфляція (без урахування коливань цін на сезонні товари та енергоносії) у вересні становила 1,3% до серпня та 11,0% у річному вимірі.

Продукти дешевшають, але не всі

Найбільше подешевшали фрукти (-11,8%) та овочі (-10,6%), що традиційно відображає сезонне зниження цін. Також незначно зменшилися ціни на яйця (-2,9%).

Водночас подорожчали м’ясо та м’ясопродукти (+1,2%), олія (+2,1%) та хліб (+0,7%).

Загалом ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,8% у порівнянні з попереднім місяцем.

Освіта та одяг зростають у ціні

Освітні послуги подорожчали одразу на 12,4%, зокрема вища освіта — на 16,8%, середня — на 8,5%.

Вартість одягу та взуття зросла на 8,2%, що частково пояснюється початком осіннього сезону.

Також на 1,2% підвищилися ціни на алкогольні напої та тютюн, на 0,8% — у сфері охорони здоров’я, а транспортні послуги подорожчали на 0,2%.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.