В столичной Оболони возле синагоги молодые люди выполняли нацистское приветствие и применили слезоточивый газ

Полиция расследует нападение на членов религиозной общины.

Шаббат в Оболонской синагоге в Киеве закончился антисемитским нападением. Группа молодых людей подошла к зданию синагоги, демонстративно выполняя нацистское приветствие.

Один из членов общины вышел к ним, но, увидев его в кипе и с цицит, нападавшие применили против него слезоточивый газ из двух баллончиков и скрылись. Пострадавший получил сильные ожоги глаз и кожи.

Киевская еврейская община назвала инцидент «спланированным и жестоким антисемитским актом», поскольку накануне, вечером, группа молодых людей уже появлялась возле синагоги, выкрикивая антисемитские лозунги и демонстрируя нацистское приветствие на глазах у раввина.

Полиция начала проверку по факту нападения на членов религиозной общины в Оболонском районе. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личности нападавших. В настоящее время решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

