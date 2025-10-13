На столичній Оболоні біля синагоги молодики виконували нацистське вітання та застосували сльозогінний газ

Поліція розслідує напад на членів релігійної громади.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шабат в Оболонській синагозі в Києві закінчився антисемітським нападом. Група молодиків підійшла до будівлі синагоги, демонстративно виконуючи нацистське вітання.

Один із членів громади вийшов до них, але, побачивши його в кіпі та з цицит, нападники застосували проти нього сльозогінний газ із двох балончиків і втекли. Постраждалий отримав сильні опіки очей і шкіри.

Київська єврейська громада назвала інцидент «спланованим і жорстоким антисемітським актом», оскільки напередодні, увечері, група молодиків уже з’являлася біля синагоги, викрикуючи антисемітські гасла та демонструючи нацистське вітання на очах у рабина.

Поліція розпочала перевірку за фактом нападу на членів релігійної громади в Оболонському районі. Правоохоронці встановлюють обставини події та особи нападників. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.