Практика судов
  1. В Украине

Может ли бабушка взять отпуск по уходу за ребенком, если родители — предприниматели: ответ

23:29, 12 октября 2025
Бабушка не может оформить отпуск по уходу за ребенком, если родители являются предпринимателями и не состоят в трудовых отношениях.
Может ли бабушка взять отпуск по уходу за ребенком, если родители — предприниматели: ответ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, имеет ли право бабушка, которая официально работает, оформить отпуск по уходу за внуком или внучкой до трех лет, если оба родителя — физические лица-предприниматели (ФЛП) III группы.

Ответ — нет

Как отмечают в Госслужбе по вопросам труда, в такой ситуации бабушка не может получить отпуск по уходу за ребенком, поскольку родители ребенка не являются работниками. Они не состоят в трудовых отношениях и не могут выйти на работу до окончания такого отпуска, что является обязательным условием для его предоставления другому лицу.

Что говорит закон

Согласно статье 18 Закона Украины «Об отпусках», после окончания декретного отпуска матери или отцу ребенка предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Такой отпуск может использовать также бабушка, дедушка или другой родственник, который фактически ухаживает за ребенком, но только при условии, что мать или отец — работники и уже вышли на работу.

Кроме того, статья 20 этого же Закона определяет, что отпуск по уходу за ребенком предоставляется по заявлению матери, отца или лица, фактически осуществляющего уход.

Вывод

Таким образом, если родители являются предпринимателями, а не наемными работниками, бабушка не имеет права оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет, даже если она официально трудоустроена.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

предприниматель Гоструда ФЛП трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес в Раду законопроект об обмене данными между ЭСОЗ, где фиксируются данные о здоровье, системами МВД и базой пересечения границы

Такое взаимодействие позволит более точно проверять документы, налоговые номера и другие сведения, заявили в правительстве.

УПК не содержит оговорок о необходимости привлечения защитника при сообщении лицу о подозрении – Верховный Суд

Отсутствие защитника во время сообщения осужденной о подозрении не влияет на законность этого процессуального действия, отметил Верховный Суд.

Одновременное утверждение стороной защиты о том, что лицо не получало взятки, и о том, что имела место провокация, являются взаимоисключающими – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что если сторона защиты утверждает, что имеет место провокация преступления, то выдвижение этой версии предполагает признание факта получения лицом неправомерной выгоды.

УПК не требует приобщать к ходатайству прокурора о проведении обыска исключительно оригиналы документов – Верховный Суд

Прокурор не предоставил оригиналы документов при обращении с ходатайством к следственному судье о даче разрешения на проведение обыска в помещении ГИС – что решил Верховный Суд.

Правительство заложило возможность изъятия из публичного Реестра тех судебных решений, где фигурируют критически важные субъекты

Кабмин дал собственное определение термина «обнародование», заложив таким образом возможность Минобороны инициировать исключение из Реестра судебных решений тех решений, где упоминаются критически важные предприятия, учреждения или организации.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду