Может ли бабушка взять отпуск по уходу за ребенком, если родители — предприниматели: ответ

Бабушка не может оформить отпуск по уходу за ребенком, если родители являются предпринимателями и не состоят в трудовых отношениях.

Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы по вопросам труда разъяснило, имеет ли право бабушка, которая официально работает, оформить отпуск по уходу за внуком или внучкой до трех лет, если оба родителя — физические лица-предприниматели (ФЛП) III группы.

Ответ — нет

Как отмечают в Госслужбе по вопросам труда, в такой ситуации бабушка не может получить отпуск по уходу за ребенком, поскольку родители ребенка не являются работниками. Они не состоят в трудовых отношениях и не могут выйти на работу до окончания такого отпуска, что является обязательным условием для его предоставления другому лицу.

Что говорит закон

Согласно статье 18 Закона Украины «Об отпусках», после окончания декретного отпуска матери или отцу ребенка предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Такой отпуск может использовать также бабушка, дедушка или другой родственник, который фактически ухаживает за ребенком, но только при условии, что мать или отец — работники и уже вышли на работу.

Кроме того, статья 20 этого же Закона определяет, что отпуск по уходу за ребенком предоставляется по заявлению матери, отца или лица, фактически осуществляющего уход.

Вывод

Таким образом, если родители являются предпринимателями, а не наемными работниками, бабушка не имеет права оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет, даже если она официально трудоустроена.

