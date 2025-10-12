Чи може бабуся взяти відпустку для догляду за дитиною, якщо батьки — підприємці: відповідь

Бабуся не може оформити відпустку для догляду за дитиною, якщо батьки є підприємцями та не перебувають у трудових відносинах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснило, чи має право бабуся, яка офіційно працює, оформити відпустку для догляду за онуком або онукою до трьох років, якщо обоє батьків — фізичні особи-підприємці (ФОП) ІІІ групи.

Відповідь — ні

Як зазначають у Держпраці, у такій ситуації бабуся не може отримати відпустку для догляду за дитиною, оскільки батьки дитини не є працівниками. Вони не перебувають у трудових відносинах і не можуть вийти на роботу до завершення такої відпустки, що є обов’язковою умовою для її надання іншій особі.

Що говорить закон

Відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки», після закінчення декретної відпустки матері або батьку дитини надається відпустка для догляду за дитиною до трирічного віку.

Таку відпустку може використати також бабуся, дідусь або інший родич, який фактично доглядає за дитиною, але лише за умови, що мати або батько — працівники і вже вийшли на роботу.

Крім того, стаття 20 цього ж Закону визначає, що відпустка для догляду за дитиною надається за заявою матері, батька або особи, яка фактично здійснює догляд.

Висновок

Отже, якщо батьки є підприємцями, а не найманими працівниками, бабуся не має права оформити відпустку для догляду за дитиною до трьох років, навіть якщо вона офіційно працевлаштована.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.