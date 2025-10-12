Практика судів
  1. В Україні

Чи може бабуся взяти відпустку для догляду за дитиною, якщо батьки — підприємці: відповідь

23:29, 12 жовтня 2025
Бабуся не може оформити відпустку для догляду за дитиною, якщо батьки є підприємцями та не перебувають у трудових відносинах.
Чи може бабуся взяти відпустку для догляду за дитиною, якщо батьки — підприємці: відповідь
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснило, чи має право бабуся, яка офіційно працює, оформити відпустку для догляду за онуком або онукою до трьох років, якщо обоє батьків — фізичні особи-підприємці (ФОП) ІІІ групи.

Відповідь — ні

Як зазначають у Держпраці, у такій ситуації бабуся не може отримати відпустку для догляду за дитиною, оскільки батьки дитини не є працівниками. Вони не перебувають у трудових відносинах і не можуть вийти на роботу до завершення такої відпустки, що є обов’язковою умовою для її надання іншій особі.

Що говорить закон

Відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки», після закінчення декретної відпустки матері або батьку дитини надається відпустка для догляду за дитиною до трирічного віку.

Таку відпустку може використати також бабуся, дідусь або інший родич, який фактично доглядає за дитиною, але лише за умови, що мати або батько — працівники і вже вийшли на роботу.

Крім того, стаття 20 цього ж Закону визначає, що відпустка для догляду за дитиною надається за заявою матері, батька або особи, яка фактично здійснює догляд.

Висновок

Отже, якщо батьки є підприємцями, а не найманими працівниками, бабуся не має права оформити відпустку для догляду за дитиною до трьох років, навіть якщо вона офіційно працевлаштована.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

підприємець Держпраці ФОП трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс до Ради законопроект про обмін даними між ЕСОЗ, де фіксуються дані про здоров’я, системами МВС і базою перетину кордону

Така взаємодія дозволить більш точно перевіряти документи, податкові номери та інші відомості, заявили в уряді.

КПК не містить жодних застережень про необхідність залучення захисника при повідомленні особі про підозру – Верховний Суд

Відсутність захисника під час повідомлення засудженій про підозру не впливає на законність цієї процесуальної дії, зазначив Верховний Суд.

Одночасне твердження стороною захисту про те, що особа не отримувала хабаря, і про те, що мала місце провокація, є взаємовиключними — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що якщо сторона захисту стверджує, що має місце провокація злочину, то висунення цієї версії передбачає визнання факту отримання особою неправомірної вигоди.

КПК не вимагає долучати до клопотання прокурора про проведення обшуку виключно оригінали документів – Верховний Суд

Прокурор не надав оригіналів документів під час звернення з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ДВС – що вирішив Верховний Суд.

Уряд заклав можливість вилучення з публічного Реєстру тих судових рішень, де фігурують критично важливі суб’єкти

Кабмін дав власне визначення терміну «оприлюднення», заклавши таким чином можливість Міноборони ініціювати виключення з Реєстру судових рішень тих рішень, де згадуються критично важливі підприємства, установи чи організації.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду