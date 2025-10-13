«Дай банковскую карту, и я заплачу 1000 гривен», – Гетманцев предупредил о схемах дропов

Законопроект о реестре дропов внесут в парламент в ближайшее время.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подчеркнул, что предложения типа «дай мне свою банковскую карту, и я тебе заплачу тысячу гривен» связаны с незаконными операциями.

«Вижу, что констатация очевидного о последствиях передачи карт граждан в пользование мошенникам вызвала большой ажиотаж. Но санкции за соучастие в схемах дропов – это же не что-то новое. И каждый, кто доверяет свои финансовые карты мошенникам, должен знать о том, чем рискует», – отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что никто не «арендует» банковскую карту для законных операций, таких как покупка продуктов или оплата проезда. Такие действия всегда связаны с нелегальными платежами, мошенничеством и махинациями.

Национальный банк обратился к налоговому комитету с предложением внести изменения в законодательство для создания реестра дропов. Соответствующий законопроект планируют подать в парламент в ближайшее время.

Гетманцев пояснил, что борьба с использованием дропов является критически важной, поскольку такие схемы применяются, в частности, для торговли наркотиками и финансирования терроризма. «Поэтому мы должны сломать эти схемы и свести к нулю возможности их восстановления», — подчеркнул он.

Он призвал граждан никогда не передавать свои банковские карты или данные доступа к ним посторонним лицам. «Вы никогда не получите от этого больше, чем потеряете. Попадание в реестр дропов, ограничение возможности осуществления финансовых операций — все это не стоит тех денег, которые вам предлагают мошенники», — добавил Гетманцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.