«Дай банковскую карту, и я заплачу 1000 гривен», – Гетманцев предупредил о схемах дропов

09:22, 13 октября 2025
Законопроект о реестре дропов внесут в парламент в ближайшее время.
Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подчеркнул, что предложения типа «дай мне свою банковскую карту, и я тебе заплачу тысячу гривен» связаны с незаконными операциями.

«Вижу, что констатация очевидного о последствиях передачи карт граждан в пользование мошенникам вызвала большой ажиотаж. Но санкции за соучастие в схемах дропов – это же не что-то новое. И каждый, кто доверяет свои финансовые карты мошенникам, должен знать о том, чем рискует», – отметил Гетманцев.

Он подчеркнул, что никто не «арендует» банковскую карту для законных операций, таких как покупка продуктов или оплата проезда. Такие действия всегда связаны с нелегальными платежами, мошенничеством и махинациями.

Национальный банк обратился к налоговому комитету с предложением внести изменения в законодательство для создания реестра дропов. Соответствующий законопроект планируют подать в парламент в ближайшее время.

Гетманцев пояснил, что борьба с использованием дропов является критически важной, поскольку такие схемы применяются, в частности, для торговли наркотиками и финансирования терроризма. «Поэтому мы должны сломать эти схемы и свести к нулю возможности их восстановления», — подчеркнул он.

Он призвал граждан никогда не передавать свои банковские карты или данные доступа к ним посторонним лицам. «Вы никогда не получите от этого больше, чем потеряете. Попадание в реестр дропов, ограничение возможности осуществления финансовых операций — все это не стоит тех денег, которые вам предлагают мошенники», — добавил Гетманцев.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Конституционный Суд остается без двух судей по квоте Верховной Рады – почему так произошло и что дальше

Парламент не смог назначить судей КСУ по своей квоте, однако, похоже, что другого выбора у народных депутатов не было.

ГЭСС будет рассматривать факты использования религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира» – Кабмин внес изменения в положение

Также правительство предусмотрело порядок обжалования актов ГЭСС.

Кабмин сможет включать и исключать из списка страны, с которыми украинцам разрешено иметь множественное гражданство – в зависимости от уровня поддержки Украины

Легальность наличия множественного гражданства будет зависеть от списка государств, который Кабмин сможет менять – сегодня включить иностранное государство в свой перечень, а завтра – исключить его, если оно не поддерживает Украину.

В обвинительном акте указано другое количество квалифицирующих признаков, чем в уведомлении о подозрении – Верховный Суд объяснил, нарушает ли это право на защиту

Сторона обвинения в обвинительном акте указала меньшее количество квалифицирующих признаков, чем в уведомлении о подозрении.

Кабмин внес изменения в порядок ведения Единого государственного реестра нормативно-правовых актов

Правительство разрешило органам власти внести свои нормативно-правовые акты в Реестр «задним числом».

