«Дай банківську картку, і я заплачу 1000 гривень», – Гетманцев застеріг про схеми дропів

Законопроект про реєстр дропів внесуть до парламенту найближчим часом.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев наголосив, що пропозиції на кшталт «дай мені свою банківську картку, і я тобі заплачу тисячу гривень» пов’язані з незаконними операціями.

«Бачу, що констатація очевидного про наслідки передачі карток громадян в користування шахраям викликала неабиякий ажіотаж. Але санкції за співучасть у схемах дропів – це ж не щось нове. І кожен, хто довіряє свої фінансові картки шахраям, повинен знати про те, чим ризикує», — зазначив Гетманцев.

Він підкреслив, що ніхто не «орендує» банківську картку для законних операцій, таких як купівля продуктів чи оплата проїзду. Такі дії завжди пов’язані з нелегальними платежами, шахрайством і махінаціями.

Національний банк звернувся до податкового комітету з пропозицією внести зміни до законодавства для створення реєстру дропів. Відповідний законопроект планують подати до парламенту найближчим часом.

Гетманцев пояснив, що боротьба з використанням дропів є критично важливою, оскільки такі схеми застосовуються, зокрема, для торгівлі наркотиками та фінансування тероризму. «Тому ми маємо зламати ці схеми й звести до нуля можливості їх відновлення», — наголосив він.

Він закликав громадян ніколи не передавати свої банківські картки чи дані доступу до них стороннім особам. «Ви ніколи не отримаєте від цього більше, ніж втратите. Потрапляння в реєстр дропів, обмеження можливості здійснення фінансових операцій – все це не вартує тих грошей, які вам пропонують шахраї», — додав Гетманцев.

