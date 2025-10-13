Практика судів
«Дай банківську картку, і я заплачу 1000 гривень», – Гетманцев застеріг про схеми дропів

09:22, 13 жовтня 2025
Законопроект про реєстр дропів внесуть до парламенту найближчим часом.
«Дай банківську картку, і я заплачу 1000 гривень», – Гетманцев застеріг про схеми дропів
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев наголосив, що пропозиції на кшталт «дай мені свою банківську картку, і я тобі заплачу тисячу гривень» пов’язані з незаконними операціями.

«Бачу, що констатація очевидного про наслідки передачі карток громадян в користування шахраям викликала неабиякий ажіотаж. Але санкції за співучасть у схемах дропів – це ж не щось нове. І кожен, хто довіряє свої фінансові картки шахраям, повинен знати про те, чим ризикує», — зазначив Гетманцев.

Він підкреслив, що ніхто не «орендує» банківську картку для законних операцій, таких як купівля продуктів чи оплата проїзду. Такі дії завжди пов’язані з нелегальними платежами, шахрайством і махінаціями.

Національний банк звернувся до податкового комітету з пропозицією внести зміни до законодавства для створення реєстру дропів. Відповідний законопроект планують подати до парламенту найближчим часом.

Гетманцев пояснив, що боротьба з використанням дропів є критично важливою, оскільки такі схеми застосовуються, зокрема, для торгівлі наркотиками та фінансування тероризму. «Тому ми маємо зламати ці схеми й звести до нуля можливості їх відновлення», — наголосив він.

Він закликав громадян ніколи не передавати свої банківські картки чи дані доступу до них стороннім особам. «Ви ніколи не отримаєте від цього більше, ніж втратите. Потрапляння в реєстр дропів, обмеження можливості здійснення фінансових операцій – все це не вартує тих грошей, які вам пропонують шахраї», — додав Гетманцев.

