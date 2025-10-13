За 9 месяцев 2025 года международные компании заплатили 10,6 млрд грн налога на Google — Леся Карнаух

В ГНС также назвали крупнейших плательщиков «налога на Google».

Фото: dev.ua

За девять месяцев этого года международные компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, уплатили 10,6 млрд грн так называемого «налога на Google». Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.

Она подчеркнула, что фиксируется положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:

на 13 человек увеличилось количество зарегистрированных плательщиков,

на 2,5 млрд грн выросла сумма налоговых обязательств.

Крупнейшие плательщики в этом году: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и другие.

Всего с 1 января 2022 года в Украине зарегистрирован 141 плательщик НДС среди нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам.

