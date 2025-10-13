Практика судов
  1. В Украине

За 9 месяцев 2025 года международные компании заплатили 10,6 млрд грн налога на Google — Леся Карнаух

14:08, 13 октября 2025
В ГНС также назвали крупнейших плательщиков «налога на Google».
За 9 месяцев 2025 года международные компании заплатили 10,6 млрд грн налога на Google — Леся Карнаух
Фото: dev.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За девять месяцев этого года международные компании-нерезиденты, предоставляющие электронные услуги физическим лицам на таможенной территории Украины, уплатили 10,6 млрд грн так называемого «налога на Google». Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГНС Леся Карнаух.

Она подчеркнула, что фиксируется положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом 2024 года:

  • на 13 человек увеличилось количество зарегистрированных плательщиков,
  • на 2,5 млрд грн выросла сумма налоговых обязательств.

Крупнейшие плательщики в этом году: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay и другие.

Всего с 1 января 2022 года в Украине зарегистрирован 141 плательщик НДС среди нерезидентов, предоставляющих электронные услуги физическим лицам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая налоги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Китайские рынки продемонстрировали устойчивость на фоне угроз Трампа, поскольку инвесторы ожидают сделку – Bloomberg

Инвесторы рассматривают возобновление напряженности между США и Китаем как стратегическую позицию обеих сторон, направленную на получение рычагов давления в преддверии возможного соглашения.

Долг Пенсионного фонда перед спецпенсионерами-чиновниками составляет более 80 млрд грн – Гетманцев

Даниил Гетманцев заявил, что искусственные ограничения законом о бюджете сейчас обходятся государству дороже, потому что прокуроры, судьи или правоохранители впоследствии через суды отменяют такие ограничения и отсуживают всю недоначисленную сумму плюс штрафные санкции и судебные издержки.

Верховный Суд высказался относительно оснований проведения обыска без санкции суда по коррупционным делам

В кассационной жалобе сторона защиты утверждала, что протокол обыска является недопустимым доказательством вследствие отсутствия определения следственного судьи и неотложности, нарушения адвокатских гарантий из-за места его проведения, а также в связи с обращением о предоставлении разрешения на обыск прокурором, а не следователем.

Существует угроза блокирования счетов КСУ – в Конституционном Суде предупредили, что проект бюджета-2026 не покрывает расходы на выполнение решений судов

В проекте бюджета на 2026 год не предусмотрено 7,3 млн грн на выполнение решений судов по делу экс-судьи КСУ Александра Касминина, которого в свое время уволил своим указом Президент Владимир Зеленский.

Член Комитета по нацбезопасности Федиенко решил собрать отзывы о работе ТЦК – в частности, касательно содержания в ТЦК без средств связи

Каких реформ не хватает ТЦК и СП – член Комитета ВР по нацбезопасности решил собрать отзывы о работе ТЦК.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду