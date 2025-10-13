За 9 місяців 2025 року міжнародні компанії сплатили 10,6 млрд грн податку на Google — Леся Карнаух

У ДПС також назвали найбільших платників «податку на Google».

За дев’ять місяців цього року міжнародні компанії – нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили 10,6 млрд грн так званого «податку на Google». Про це повідомила в.о. голови ДПС Леся Карнаух.

Вона підкреслила, що фіксується позитивна динаміка порівняно з відповідним періодом 2024 року:

- на 13 осіб збільшилася кількість зареєстрованих платників,

- на 2,5 млрд грн зросла сума податкових зобов’язань.

Найбільші платники цього року: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix, Wargaming, Bolt, OpenAI, Ebay тощо.

Загалом, з 1 січня 2022 року в Україні зареєстровано 141 платника ПДВ серед осіб – нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам.

