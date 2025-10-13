Экономика России слабеет, время на стороне Украины, – Кая Каллас

По словам Каллас, российские наступления провалились, а Украина демонстрирует прогресс.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что экономика Российской Федерации значительно ослабла. Об этом она сообщила во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.

«Мы знаем, что военная экономика России уже слаба, станет еще слабее. Инфляция более 20%, уменьшаются денежные резервы и рост приближается к нулю. Итак, мы можем предположить, что время было определенный период на российской стороне, но теперь оно на стороне Украины», — отметила Каллас.

По ее словам, украинское контрнаступление на линии фронта становится заметным, тогда как запланированные Россией на лето и осень наступательные операции потерпели неудачу. «Теперь Россия хочет отомстить, нападая на гражданскую инфраструктуру и энергетические объекты», — добавила она.

