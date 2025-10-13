Економіка Росії слабшає, час на боці України, – Кая Каллас

За словами Каллас, російські наступи провалилися, а Україна демонструє прогрес.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що економіка Російської Федерації значно послабилася. Про це вона повідомила під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в Києві.

«Ми знаємо, що воєнна економіка Росії вже слабка, стане слабшою. Інфляція понад 20%, зменшуються грошові резерви і зростання наближається до нуля. Отже, ми можемо припустити, що час був певний період по російському боці, але тепер він на боці України», — зазначила Каллас.

За її словами, український контрнаступ на лінії фронту стає помітним, тоді як заплановані Росією на літо та осінь наступальні операції зазнали невдачі. «Тепер Росія хоче поквитатися, нападаючи на цивільну інфраструктуру та на енергетичні об’єкти», — додала вона.

