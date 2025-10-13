В Украине запустили новый автоматизированный модуль управления рисками для проверок бизнеса

20:26, 13 октября 2025
Новый модуль будет автоматически определять предприятия для инспекционных проверок.
В Украине внесены изменения в работу интегрированной автоматизированной системы государственного надзора и контроля. В системе появится модуль управления рисками, который будет автоматически определять предприятия для инспекционных проверок в 85 сферах, включая охрану труда, окружающую среду и технические стандарты.
Что меняется:
- Степень риска для предприятия будет определяться автоматически по установленным критериям.
- Система будет создавать перечень субъектов для проверок на основе их рейтинга.
- Контролирующие органы сосредоточатся на высокорисковых предприятиях, уменьшая давление на бизнес с низким риском.
- Годовые и комплексные планы проверок будут формироваться и публиковаться автоматически через систему, обеспечивая прозрачность и открытый доступ для бизнеса и общественности.
Что это дает бизнесу:
- Исключение субъективных решений — система минимизирует человеческий фактор и снижает коррупционные риски.
- Уменьшение давления на добросовестные компании.
- Единые и понятные правила — бизнес сможет прогнозировать участие в плановых проверках и видеть данные онлайн.
- Прозрачность и открытость — информация о планах и результатах проверок будет доступна на сайте Государственной регуляторной службы и на портале открытых данных после завершения военного положения.
По данным Минэкономики, новые правила касаются только инспекционных проверок в рамках государственного надзора (контроля). Налоговые проверки и действия правоохранительных органов регулируются отдельными процедурами. Также нововведения не распространяются на сферы, не подпадающие под базовый Закон, в частности финансовый сектор, таможенный контроль и рыночный надзор.
