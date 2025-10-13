Практика судов
  1. В Украине

В Украине запустили новый автоматизированный модуль управления рисками для проверок бизнеса

20:26, 13 октября 2025
Новый модуль будет автоматически определять предприятия для инспекционных проверок.
В Украине запустили новый автоматизированный модуль управления рисками для проверок бизнеса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине внесены изменения в работу интегрированной автоматизированной системы государственного надзора и контроля. В системе появится модуль управления рисками, который будет автоматически определять предприятия для инспекционных проверок в 85 сферах, включая охрану труда, окружающую среду и технические стандарты.

Что меняется:

  • Степень риска для предприятия будет определяться автоматически по установленным критериям.
  • Система будет создавать перечень субъектов для проверок на основе их рейтинга.
  • Контролирующие органы сосредоточатся на высокорисковых предприятиях, уменьшая давление на бизнес с низким риском.
  • Годовые и комплексные планы проверок будут формироваться и публиковаться автоматически через систему, обеспечивая прозрачность и открытый доступ для бизнеса и общественности.

Что это дает бизнесу:

  • Исключение субъективных решений — система минимизирует человеческий фактор и снижает коррупционные риски.
  • Уменьшение давления на добросовестные компании.
  • Единые и понятные правила — бизнес сможет прогнозировать участие в плановых проверках и видеть данные онлайн.
  • Прозрачность и открытость — информация о планах и результатах проверок будет доступна на сайте Государственной регуляторной службы и на портале открытых данных после завершения военного положения.

По данным Минэкономики, новые правила касаются только инспекционных проверок в рамках государственного надзора (контроля). Налоговые проверки и действия правоохранительных органов регулируются отдельными процедурами. Также нововведения не распространяются на сферы, не подпадающие под базовый Закон, в частности финансовый сектор, таможенный контроль и рыночный надзор.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

бизнес Минэкономики

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине могут полностью запретить никотиновые подушечки и саше – законопроект

Михаил Радуцкий вместе с коллегами внес законопроект о запрете оптовой и розничной торговли и импорта для реализации в Украине никотиновых изделий для орального применения – в частности никотиновых подушечек и саше.

Доверие к БЭБ составляет около 5%: директор БЭБ Александр Цивинский поручил сформировать план укрепления коммуникации с обществом

Директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский провел совещание, которое было посвящено низкому уровню доверия к БЭБ.

За особо тяжкие преступления против детей – только пожизненное лишение свободы: Генпрокурор Руслан Кравченко инициировал изменения в УК перед комитетом

Генпрокурор Руслан Кравченко обратился к правоохранительному комитету с инициативой внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы за убийство или насилие по отношению к ребенку преступник мог получить только пожизненное лишение свободы – без альтернативы наказания.

Государство задолжало сотрудникам Службы судебной охраны выплаты по более чем 4200 делам

В пользу сотрудников Службы судебной охраны вынесено более 4200 судебных решений о выплате дополнительного вознаграждения по постановлению Кабмина №168.

Китайские рынки продемонстрировали устойчивость на фоне угроз Трампа, поскольку инвесторы ожидают сделку – Bloomberg

Инвесторы рассматривают возобновление напряженности между США и Китаем как стратегическую позицию обеих сторон, направленную на получение рычагов давления в преддверии возможного соглашения.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду