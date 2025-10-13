В Украине запустили новый автоматизированный модуль управления рисками для проверок бизнеса

Новый модуль будет автоматически определять предприятия для инспекционных проверок.

В Украине внесены изменения в работу интегрированной автоматизированной системы государственного надзора и контроля. В системе появится модуль управления рисками, который будет автоматически определять предприятия для инспекционных проверок в 85 сферах, включая охрану труда, окружающую среду и технические стандарты.

Что меняется:

Степень риска для предприятия будет определяться автоматически по установленным критериям.

Система будет создавать перечень субъектов для проверок на основе их рейтинга.

Контролирующие органы сосредоточатся на высокорисковых предприятиях, уменьшая давление на бизнес с низким риском.

Годовые и комплексные планы проверок будут формироваться и публиковаться автоматически через систему, обеспечивая прозрачность и открытый доступ для бизнеса и общественности.

Что это дает бизнесу:

Исключение субъективных решений — система минимизирует человеческий фактор и снижает коррупционные риски.

Уменьшение давления на добросовестные компании.

Единые и понятные правила — бизнес сможет прогнозировать участие в плановых проверках и видеть данные онлайн.

Прозрачность и открытость — информация о планах и результатах проверок будет доступна на сайте Государственной регуляторной службы и на портале открытых данных после завершения военного положения.

По данным Минэкономики, новые правила касаются только инспекционных проверок в рамках государственного надзора (контроля). Налоговые проверки и действия правоохранительных органов регулируются отдельными процедурами. Также нововведения не распространяются на сферы, не подпадающие под базовый Закон, в частности финансовый сектор, таможенный контроль и рыночный надзор.

