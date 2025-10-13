В Україні запустили новий автоматизований модуль управління ризиками для перевірок бізнесу

Новий модуль автоматично визначатиме підприємства для інспекційних перевірок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні внесено зміни до роботи інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду та контролю. У системі з’явиться модуль управління ризиками, який автоматично визначатиме підприємства для інспекційних перевірок у 85 сферах, включно з охороною праці, довкіллям і технічними стандартами.

Що змінюється:

Ступінь ризику для підприємства визначатиметься автоматично за встановленими критеріями.

Система створюватиме перелік суб’єктів для перевірок на основі їхнього рейтингу.

Контролюючі органи зосередяться на високоризикових підприємствах, зменшуючи тиск на бізнес із низьким ризиком.

Річні та комплексні плани перевірок формуватимуться і публікуватимуться автоматично через систему, забезпечуючи прозорість і відкритий доступ для бізнесу та громадськості.

Що це дає бізнесу:

Виключення суб’єктивних рішень — система мінімізує людський фактор і знижує корупційні ризики.

Зменшення тиску на сумлінні компанії.

Єдині та зрозумілі правила — бізнес зможе прогнозувати участь у планових перевірках і бачити дані онлайн.

Прозорість і відкритість — інформація про плани та результати перевірок буде доступна на сайті Державної регуляторної служби та на порталі відкритих даних після завершення воєнного стану.

За даними Мінекономіки, нові правила стосуються лише інспекційних перевірок у межах державного нагляду (контролю). Податкові перевірки та дії правоохоронних органів регулюються окремими процедурами. Також нововведення не поширюються на сфери, що не підпадають під базовий Закон, зокрема фінансовий сектор, митний контроль і ринковий нагляд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.