Практика судів
  1. В Україні

В Україні запустили новий автоматизований модуль управління ризиками для перевірок бізнесу

20:26, 13 жовтня 2025
Новий модуль автоматично визначатиме підприємства для інспекційних перевірок.
В Україні запустили новий автоматизований модуль управління ризиками для перевірок бізнесу
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні внесено зміни до роботи інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду та контролю. У системі з’явиться модуль управління ризиками, який автоматично визначатиме підприємства для інспекційних перевірок у 85 сферах, включно з охороною праці, довкіллям і технічними стандартами.

Що змінюється:

  • Ступінь ризику для підприємства визначатиметься автоматично за встановленими критеріями.
  • Система створюватиме перелік суб’єктів для перевірок на основі їхнього рейтингу.
  • Контролюючі органи зосередяться на високоризикових підприємствах, зменшуючи тиск на бізнес із низьким ризиком.
  • Річні та комплексні плани перевірок формуватимуться і публікуватимуться автоматично через систему, забезпечуючи прозорість і відкритий доступ для бізнесу та громадськості.

Що це дає бізнесу:

  • Виключення суб’єктивних рішень — система мінімізує людський фактор і знижує корупційні ризики.
  • Зменшення тиску на сумлінні компанії.
  • Єдині та зрозумілі правила — бізнес зможе прогнозувати участь у планових перевірках і бачити дані онлайн.
  • Прозорість і відкритість — інформація про плани та результати перевірок буде доступна на сайті Державної регуляторної служби та на порталі відкритих даних після завершення воєнного стану.

За даними Мінекономіки, нові правила стосуються лише інспекційних перевірок у межах державного нагляду (контролю). Податкові перевірки та дії правоохоронних органів регулюються окремими процедурами. Також нововведення не поширюються на сфери, що не підпадають під базовий Закон, зокрема фінансовий сектор, митний контроль і ринковий нагляд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

бізнес Мінекономіки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні можуть повністю заборонити нікотинові подушечки та саше – законопроект

Михайло Радуцький разом з колегами вніс законопроект про заборону оптової і роздрібної торгівлі та імпорту для реалізації в України нікотинових виробів для орального застосування – зокрема нікотинових подушечок та саше.

Довіра до БЕБ становить близько 5%: директор БЕБ Олександр Цивінський доручив сформувати план зміцнення комунікації з суспільством

Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський провів нараду, яка була присвячена низькому рівню довіри до БЕБ.

За особливо тяжкі злочини проти дітей — тільки довічне позбавлення волі: Генпрокурор Руслан Кравченко ініціював зміни до КК перед комітетом

Генпрокурор Руслан Кравченко звернувся до правоохоронного комітету з ініціативою внести зміни до Кримінального кодексу, щоб за вбивство чи насильство стосовно дитини злочинець міг отримати лише довічне позбавлення волі – без альтернативи покарання.

Держава заборгувала співробітникам Служби судової охорони виплати у більш, ніж 4200 справах

На користь співробітників Служби судової охорони винесено більше 4200 судових рішень щодо виплати додаткової винагороди за постановою Кабміну №168.

Китайські ринки продемонстрували стійкість на тлі погроз Трампа, оскільки інвестори очікують на угоду – Bloomberg

Інвестори розглядають відновлення напруженості між США та Китаєм як стратегічну позицію обох сторін, спрямовану на отримання важелів тиску напередодні можливої угоди.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду