Оклад свыше 45000 грн — в САП сообщили о наличии вакантной должности

САП объявила о поиске кандидатов на должность государственной службы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о наличии вакантной должности — главного специалиста отдела организационного, правового и информационно-аналитического обеспечения.

САП предлагает:

коллектив, объединенный общей идеей и ценностями;

достойную оплату труда;

профессиональное развитие и обучение;

официальное трудоустройство, комфортные условия работы.

Требования к кандидатам:

гражданство Украины;

высшее образование (по специальности «Право» / «Международное право» / «Международные отношения» будет преимуществом);

свободное владение государственным языком, знание английского языка на уровне не ниже Intermediate (B1) будет преимуществом;

опыт работы в соответствующей сфере будет преимуществом;

готовность работать в команде и содействовать коллегам в их профессиональной деятельности для достижения общих целей.

«Ждем резюме кандидатов на электронный адрес [email protected] до 31 октября 2025 года включительно», — заявили в САП.

