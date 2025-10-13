Оклад свыше 45000 грн — в САП сообщили о наличии вакантной должности

16:50, 13 октября 2025
САП объявила о поиске кандидатов на должность государственной службы.
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о наличии вакантной должности — главного специалиста отдела организационного, правового и информационно-аналитического обеспечения.
САП предлагает:
- коллектив, объединенный общей идеей и ценностями;
- достойную оплату труда;
- профессиональное развитие и обучение;
- официальное трудоустройство, комфортные условия работы.
Требования к кандидатам:
- гражданство Украины;
- высшее образование (по специальности «Право» / «Международное право» / «Международные отношения» будет преимуществом);
- свободное владение государственным языком, знание английского языка на уровне не ниже Intermediate (B1) будет преимуществом;
- опыт работы в соответствующей сфере будет преимуществом;
- готовность работать в команде и содействовать коллегам в их профессиональной деятельности для достижения общих целей.
«Ждем резюме кандидатов на электронный адрес [email protected] до 31 октября 2025 года включительно», — заявили в САП.
Ранее в ВККС сообщили о наличии ряда вакантных должностей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.