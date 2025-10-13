Практика судів
  1. В Україні

Оклад понад 45000 грн — у САП повідомили про наявність вакантної посади

16:50, 13 жовтня 2025
САП оголосила про пошук кандидатів на посаду державної служби.
Оклад понад 45000 грн — у САП повідомили про наявність вакантної посади
Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про наявність вакантної посади — головного спеціаліста відділу організаційного, правового та інформаційно-аналітичного забезпечення.

САП пропонує:

- колектив, об’єднаний спільною ідеєю та цінностями;

- гідну оплату праці;

- професійний розвиток та навчання;

- офіційне працевлаштування, комфортні умови роботи.

Вимоги до кандидатів:

- громадянство України;

- вища освіта (за спеціальністю «Право» / «Міжнародне право» / «Міжнародні відносини» буде перевагою);

- вільне володіння державною мовою, знання англійської мови на рівні не нижче Intermediate (B1) буде перевагою;

- досвід роботи у відповідній сфері буде перевагою;

- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їхній професійній діяльності задля досягнення спільних цілей.

«Чекаємо резюме кандидатів на електронну адресу [email protected] до 31 жовтня 2025 року включно», - заявили у САП.

Раніше у ВККС повідомили про наявність низки вакантних посад.

