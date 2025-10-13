Оклад понад 45000 грн — у САП повідомили про наявність вакантної посади

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про наявність вакантної посади — головного спеціаліста відділу організаційного, правового та інформаційно-аналітичного забезпечення.
САП пропонує:
- колектив, об’єднаний спільною ідеєю та цінностями;
- гідну оплату праці;
- професійний розвиток та навчання;
- офіційне працевлаштування, комфортні умови роботи.
Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вища освіта (за спеціальністю «Право» / «Міжнародне право» / «Міжнародні відносини» буде перевагою);
- вільне володіння державною мовою, знання англійської мови на рівні не нижче Intermediate (B1) буде перевагою;
- досвід роботи у відповідній сфері буде перевагою;
- готовність працювати в команді та сприяти колегам у їхній професійній діяльності задля досягнення спільних цілей.
«Чекаємо резюме кандидатів на електронну адресу [email protected] до 31 жовтня 2025 року включно», - заявили у САП.
Раніше у ВККС повідомили про наявність низки вакантних посад.
