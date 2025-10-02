У ВККС повідомили про наявність низки вакантних посад

Оголошено добір на вакантні посади у секретаріаті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів повідомив про наявність вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В».

Серед яких:

Провідний спеціаліст сектору планування та організації роботи секретаріату Комісії.

Провідний спеціаліст відділу підготовки засідань управління підготовки та проведення засідань Комісії секретаріату Комісії.

Провідний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва секретаріату Комісії.

Головний спеціаліст відділу опрацювання службової кореспонденції управління документального забезпечення секретаріату Комісії.

Головний спеціаліст відділу ведення суддівського досьє департаменту суддівської карєри секретаріату Комісії.

Головний спеціаліст відділу методологічного забезпечення проведення іспиту департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії.

Головний спеціаліст відділу представництва інтересів Комісії в судах та інших органах влади юридичного управління секретаріату Комісії.

Головний спеціаліст відділу технічного забезпечення управління інформаційних технологій секретаріату Комісії.

Заступник начальника відділу статистично-аналітичної роботи департаменту суддівської кар’єри секретаріату Комісії.

Призначення на посаду державної служби здійснюється без конкурсного відбору відповідно до вимог частини пʼятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (строково, до призначення на посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану).

«Особам, які бажають взяти участь у доборі на вакантні посади та відповідають встановленим вимогам, необхідно до 15 жовтня 2025 року надіслати на електронну пошту відділу по роботі з персоналом секретаріату Комісії ([email protected]) резюме (приклад форми). У темі листа необхідно зазначити прізвище та назву вакансії, на яку претендує кандидат», - додали у ВККС.

