Практика судов
  1. Суд инфо

В ВККС сообщили о наличии ряда вакантных должностей

12:24, 2 октября 2025
Объявлен набор на вакантные должности в секретариате Высшей квалификационной комиссии судей.
В ВККС сообщили о наличии ряда вакантных должностей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей сообщил о наличии вакантных должностей государственной службы категорий «Б» и «В».

Среди них:

  • Ведущий специалист сектора планирования и организации работы секретариата Комиссии.
  • Ведущий специалист отдела подготовки заседаний управления подготовки и проведения заседаний Комиссии секретариата Комиссии.
  • Ведущий специалист отдела международного сотрудничества секретариата Комиссии.
  • Главный специалист отдела обработки служебной корреспонденции управления документального обеспечения секретариата Комиссии.
  • Главный специалист отдела ведения судейского досье департамента судейской карьеры секретариата Комиссии.
  • Главный специалист отдела методологического обеспечения проведения экзамена департамента судейской карьеры секретариата Комиссии.
  • Главный специалист отдела представительства интересов Комиссии в судах и других органах власти юридического управления секретариата Комиссии.
  • Главный специалист отдела технического обеспечения управления информационных технологий секретариата Комиссии.
  • Заместитель начальника отдела статистико-аналитической работы департамента судейской карьеры секретариата Комиссии.

Назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно, до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

«Лицам, которые желают принять участие в наборе на вакантные должности и соответствуют установленным требованиям, необходимо до 15 октября 2025 года отправить на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме (пример формы). В теме письма необходимо указать фамилию и название вакансии, на которую претендует кандидат», — добавили в ВККС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС вакансии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

Кабмин ликвидировал межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета украинцев за границей

Правительство решило ликвидировать созданную в 2024 году межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета украинцев, находящихся за границей, их подготовки и прохождения воинской службы.

Руководство НАПК получило 366 тысяч грн зарплаты, ВККС – 263 тысячи, НАГС – 256 тысяч грн – Минфин обновил данные за август

Среди органов судебной власти лидером по уровню зарплат в августе стала Высшая квалификационная комиссия судей.

Еврокомиссия должна согласовать использование помощи на военные нужды – после чего Минфин внесет законопроект об увеличении расходов на выплаты военным на 300 млрд грн

«Переговоры о возможности использования европейской помощи на нужды обороны идут уже давно и на разных уровнях, но самый большой катализатор к тому, что это решение, надеемся, будет принято сейчас, это то, что Украина достигла предела своего собственного ресурса, который мы можем использовать на оборону», – Роксолана Пидласа.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області