В ВККС сообщили о наличии ряда вакантных должностей

Объявлен набор на вакантные должности в секретариате Высшей квалификационной комиссии судей.

Секретариат Высшей квалификационной комиссии судей сообщил о наличии вакантных должностей государственной службы категорий «Б» и «В».

Среди них:

Ведущий специалист сектора планирования и организации работы секретариата Комиссии.

Ведущий специалист отдела подготовки заседаний управления подготовки и проведения заседаний Комиссии секретариата Комиссии.

Ведущий специалист отдела международного сотрудничества секретариата Комиссии.

Главный специалист отдела обработки служебной корреспонденции управления документального обеспечения секретариата Комиссии.

Главный специалист отдела ведения судейского досье департамента судейской карьеры секретариата Комиссии.

Главный специалист отдела методологического обеспечения проведения экзамена департамента судейской карьеры секретариата Комиссии.

Главный специалист отдела представительства интересов Комиссии в судах и других органах власти юридического управления секретариата Комиссии.

Главный специалист отдела технического обеспечения управления информационных технологий секретариата Комиссии.

Заместитель начальника отдела статистико-аналитической работы департамента судейской карьеры секретариата Комиссии.

Назначение на должность государственной службы осуществляется без конкурсного отбора в соответствии с требованиями части пятой статьи 10 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» (срочно, до назначения на должность победителя конкурса или до истечения двенадцатимесячного срока после прекращения или отмены военного положения).

«Лицам, которые желают принять участие в наборе на вакантные должности и соответствуют установленным требованиям, необходимо до 15 октября 2025 года отправить на электронную почту отдела по работе с персоналом секретариата Комиссии ([email protected]) резюме (пример формы). В теме письма необходимо указать фамилию и название вакансии, на которую претендует кандидат», — добавили в ВККС.

