В Киеве будут судить мужчину, который в состоянии опьянения ударил ножом 16-летнего подростка

22:18, 13 октября 2025
После конфликта парень попал в реанимацию, а нападавшему грозит до восьми лет тюрьмы.
В Киеве будут судить 40-летнего киевлянина, который обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений несовершеннолетнему (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе собственного дома, увидел двух братьев, которые проходили мимо него. Ему не понравилось, что ребята, по его мнению, громко ссорились. Без предупреждения он нанес одному из них, 16-летнему подростку, два удара острым предметом в грудь и один — в живот.

В результате ранений парень потерял много крови и был госпитализирован в реанимацию. После нападения мужчина покинул место происшествия и по телефону сообщил своей жене, которая находится за границей, что ранил подростка.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

